Estos primeros días de noviembre recordamos a las personas que ya no están junto a nosotros.

Familiares, amigos, vecinos, conocidos… Gente que han marcado lo que somos cada uno en este momento de nuestra vida. Son días para la emoción y para volver a evocar su rostro, su voz, su mirada… Ayer visitábamos ese lugar donde un día quedaron tantos sentimientos y tanta esperanza. Es difícil adivinar las añoranzas, imágenes y emociones que nos puede evocar ese recuerdo.

Hoy es un día para el RECUERDO AGRADECIDO.

Recordamos a nuestros difuntos con agradecimiento, seguros de tener muchos motivos para ello. Les debemos demasiado: el ser, la vida, educación, cultura, fe… y, sobre todo, AMOR. Ser amado es algo que no se olvida nunca y sólo se puede corresponder con el agradecimiento.

UN DÍA PARA AGRADECER.

A quienes nos han amado sinceramente, nos han ofrecido gratis, lo que tienen y nos han abierto las puertas de su amistad, sin juzgarnos ni pedirnos cambiar. A Las personas que han contagiado simpatía y han sembrado serenidad aún en los momentos de crisis y amargura que nos asaltan a lo largo de la vida. A las personas que han destilado gozo y paz. Gente buena que se ha dedicado a hacer felices a los demás.

A La buena gente, que han recorrido nuestra tierra entregándose y sirviendo a quienes tienen necesidades.

A las personas que nos han educado en los valores que dan sentido a nuestra Vida.

Es día para el RECUERDO DE AMOR.

Ya no están con nosotros, no los vemos y, sin embargo, los amamos. Es posible que nos hayan educado para amar en la proximidad, en la presencia, en el contacto físico, en la distancia corta, y no tanto en la distancia larga y en la ausencia. Sin embargo, en la ausencia es posible también amar y amarse, porque el amor es lo más fuerte, más incluso que la muerte.

Hasta podemos decir que el amor en la distancia es más claro, porque es ya totalmente gratuito. No espera otra cosa, nada que no se haya dado ya.

¡Ojalá que este recuerdo amoroso no sea paralizante o depresivo, sino dinámico y motor de nuestra vida! El recuerdo de nuestros difuntos nos compromete a seguir trabajando por lo bueno, lo justo, lo humano que ellos trabajaron y a seguir amando en este mundo como ellos amaron y nos amaron.

RECUERDO, AGRADECIMIENTO son el lenguaje del amor que traspasa la frontera de la muerte y transmite paz y esperanza.