El servicio de Paliativos ya funciona en la segunda planta de San Telmo

La Unidad de Cuidados Paliativos ya se presta con normalidad en su ubicación habitual, la segunda planta del Hospital de San Telmo, así lo ha asegurado el delegado de la Junta en Palencia Luis Domingo González.

El Delegado ha querido desmentir el comunicado emitido por el PSOE que aseguraba que Paliativos no estaba cerrado y que no se había realizado el cambio de ventanas de la segunda planta. González ha asegurado que la unidad no ha estado nunca cerrada, tan sólo cambia de ubicación en verano, pero que a día de hoy ya ha vuelto a la segunda planta del hospital y el cambio de ventanas ya se ha realizado. Un cambio que también se ha comenzado ya en la primera planta del Hospital.