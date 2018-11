15 alumnos se han formado en pastelería en Aguilar por iniciativa de la Diputación de Palencia

El vicepresidente de la Diputación de Palencia y diputado de Promoción Económica, Luis Calderón ha mantenido un encuentro con los alumnos que finalizan ahora su formación del curso ‘Operaciones básicas de pastelería’, que se ha desarrollado a lo largo de estos meses en Aguilar de Campoo (Palencia). 15 jóvenes de toda la provincia que se forman en un sector que adquiere especial relevancia dada la gran tradición cerealista y galletera de Palencia.

Actualmente se cuenta con dos grandes empresas galleteras en Aguilar de Campoo y Venta de Baños, Gullón y Siro, además de otras de tamaño medio, como Productos Virgen del Brezo, en Santibáñez de la Peña, todas ellas con un gran volumen de producción y exportación. Además, existen un gran número de pequeñas empresas familiares dedicadas a la panadería y repostería. Estas empresas están en fase de crecimiento y expansión, por lo que necesitan de manera continua de capital humano cualificado para sus líneas de producción.

Han sido 330 horas teóricas que se han complementado con 80 horas de prácticas que comienzan esta misma semana y que les han permitido adquirir competencias en la materia. Esta convocatoria del programa se resolvió concediendo a la Diputación una subvención por importe de 366.436,56 euros. La Diputación ha asumido los costes que no son elegibles al proyecto por importe de 17.308,11 euros. Por lo que el total del proyecto ha supuesto un gasto de 416.085,52 euros y para lo que la Diputación aportará con fondos propios 49.648,96 euros en total.

El objetivo general del proyecto “Quédate en Palencia” es la integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes que no se encuentran empleadas, ni participan en los sistemas de educación ni formación, en el contexto de la Garantía Juvenil. Los destinatarios de las actividades del proyecto han sido los jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años, incluidas las personas con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo y que estén registradas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, estén o no inscritas como solicitantes de empleo.