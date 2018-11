El PSN vuelve a exigir el Plan de Empleo prometido

El PSN ha criticado el "incumplimiento" de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, "que anunció que para septiembre llevaría al Parlamento un Plan de Empleo, pero lo cierto es que no solo no lo ha hecho sino que ya en verano, en una entrevista, defendió que no era necesario".

"Otra contradicción y otro incumplimiento de la presidenta que, una vez más, se pliega a las presiones de sindicatos nacionalistas y de sus socios, y antepone paz en el cuatripartito a políticas en favor del interés general y en una materia que es la principal preocupación de la ciudadanía", han reprochado los socialistas.

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha anunciado que pedirá la comparecencia de Barkos en el Parlamento para que explique "por qué ha incumplido su palabra y por qué ha dado la espalda a sus propios vicepresidentes, que llegaron a firmar un documento para impulsar un Plan de Empleo en el marco del Consejo del Diálogo Social.