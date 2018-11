Luca Sangalli recibe el alta hospitalaria

Luca Sangalli ha recibido a primera hora de esta tarde el alta hospitalaria del ictus isquémico que sufrió el pasado miércoles por la mañana cuando realizaba un examen del máster que cursa en Ingeniería Industrial. El jugador de la Real Sociedad permanecía ingresado en la unidad de ictus del Hospital Universitario Donostia desde entonces a la espera de conocer su evolución y de que no hubiera ningún tipo de complicación. Cono su evolución ha sido muy positiva, no ha tenido ninguna complicación y desde el principio se ha mantenido estable, los médicos que le han tratado han decidido que siga con su recuperación en su domicilio, pero con una serie de pautas muy marcadas para evitar cualquier tipo de riesgo.

Lo más positivo es que el club donostiarra ha informado de que no se han detectado ningún tipo de afectación neurológica por culpa de esta dolencia y que puede desarrollar una vida normal, aunque de momento sin hacer ejercicio físico. Eso sí, no especifica cuándo podrá volver a ejercitarse con normalidad en Zubieta, aunque sea en solitario. De momento, segura es su baja durante 2-3 semanas, que es el tiempo que los médicos han establecido para conocer los resultados de las pruebas médicas a las que ha sido sometido durante estos días en la unidad de ictus para determinar las causas y motivos del ictus que sufrió el miércoles. En función de esos resultados, podrá dar un paso adelante en su recuperación para volver a su vida habitual, o se tendrán que pedir nuevas pruebas que retrasarían su regreso al trabajo en Zubieta. Con todo, ni en la Real ni en su familia se piensa ahora en eso, hay total tranquilidad y no se va a correr ningún riesgo con Sangalli. Lo más positivo es que su recuperación va por buen camino, que ya ha abandonado el hospital y que no ha habido ninguna complicación, algo que ha tranquilizado a todos. Son conscientes de que el proceso para volver a ver a Sangalli sobre un terreno de juego puede ser largo, no se ponen ningún plazo.

El club donostiarra ha informado a través de un parte médico emitido en su página web del estado de saludo de Luca Sangalli. "Está siendo atendido en la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Donostia. El pronóstico es bueno. Actualmente se encuentra bien (sin síntomas ni signos de afectación neurológica) y ya ha recibido el alta hospitalaria. Está pendiente de que se conozcan los resultados de las pruebas complementarias que se le han realizado, algo que puede llevar entre 2-3 semanas. En función de dichos resultados, se pedirán (o no) más pruebas y se tomarán decisiones terapéuticas de carácter más definitivo. De momento, puede desarrollar una vida “tranquila” (normal, pero sin esfuerzos de tipo físico) y no hay plazos para volver a realizar su actividad habitual", dice el comunicado. No hay plazo, por tanto, para que Sangalli vuelva a jugar a fútbol.

El ictus isquémico consiste en la "obstrucción parcial o total de una o varias de las arterias que llevan la sangre desde el corazón hasta el cerebro, lo que provoca un insuficiente riego sanguíneo de los centros neuronales que dirigen todas las funciones del organismo", según neurólogos consultados por el Diario AS. La resistencia de una neurona que no recibe sangre es impredecible, por lo que se considera clave las primeras 4 horas, tanto desde la supervivencia como de las secuelas. Y el problema es que muchas veces sus síntomas se malinterpretan, porque en la mayoría de los casos no duelen, es habitual que no se les dé importancia. Por todo ello, en este caso ha sido clave la rápida llamada que hizo Sangalli al médico de la Real cuando empezó a sentir síntomas extraños en la universidad, la buena interpretación del galeno realista de la situación y su rápida actuación llevándole inmediatamente al hospital para que fuera examinado. Viendo su buena evolución, la forma de proceder del servicio médico realista puede haber influído positivamente y haber evitado secuelas físicas en Sangalli de cara al futuro.