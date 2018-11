Machín pide refuerzos y no contará con Silva

Machín prepara el encuentro de San Sebastián con la necesidad de mantener el ritmo en la liga, mejorar la imagen frente al Villanovense y responder con las bajas de Kjaer, Mercado y André Silva, que tampoco se ha recuperado.

El partido: “Si es el peor en casa y nosotros uno de los mejores fuera. Pues no vamos y ya está. Pero me da a mí que Garitano lo va a querer pelear. Tenía claro que me iban a decir que en casa es el peor, pero si es de los mejores como visitante es porque tiene virtudes para ganar. La Real es un grandísimo equipo que, en teoría, está llamado a pelear por puestos europeos. Es muy similar a nosotros en cuanto a la plantilla”.

Refuerzos: "Caparrós sabe qué se necesita reforzar. Ya lo hablamos en verano. ¿Un central? Puede ser. Luego puede haber una desgracia en forma de lesión. La secretaría técnica peina el mercado, para diciembre o el verano. Refuerzos tienen que venir. No traeremos por traer. Hemos tenido más tiempo para saber qué merece el Sevilla y en eso estamos".

Muriel y Prommes: "Siempre es el momento, cada vez que juegan tienen la oportunidad de marcar. No me fijo únicamente en los goles, el rendimiento engloba muchas cosas. Con actitud y querer, las ocasiones llegan. Ambos han estado cerca del gol. Ayer tuvieron un palo pese al partido mediocre. Vamos a creer que por haber costado mucho tienen que marcar muchos goles. a ver si ayudan al resto para ser mejor equipo