Los sanitarios animan a los posibles afectados a realizarse pruebas de control de la Hepatitis C

Desde noviembre y hasta finales de año se va a poner en marcha una campaña para dar a conocer la Hepatitis C -sus principales factores de contagio- y para animar a los posibles infectados a realizarse las pruebas para diagnosticar la enfermedad. La Hepatitis C es una enfermedad que afecta al hígado y que en más del 70% de los casos es una afección crónica, es decir, que el organismo no puede combatirla. Entre los efectos que pueden causar destaca cáncer hepático, fibrosis o un trasplante.

Pero la buena noticia es que hay un tratamiento muy eficaz para combatirla: antivirales que en más del 95 % de los casos, curan la enfermedad. De hecho, desde la implantación del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en 2015, se han tratado a casi 117.000 pacientes en España, un 13% de ellos en la Comunitat Valenciana, que se sitúa a la cabeza de la eliminación de la enfermedad.

La infección se coge, normalmente, por el contacto con sangre infectada, por eso, desde los centros sanitarios, y como explica el doctor Javier García-Samaniego, coordinador de la alianza para la eliminación de la Hepatitis Víricas, anima a todos aquellos crean que estar infectados y que hayan, entre otras, mantenido relaciones sexuales de riesgo o se hayan hecho tatuajes o piercing en condiciones de salubridad cuestionables a realizarse una prueba que simplemente consiste en un examen de plaquetas a través de un análisis de sangre.

El doctor García-Samaniego hace hincapié en las transfusiones de sangre que se realizaron antes de 1992 porque la Hepatitis C se descubrió a finales de los años 80 y no fue hasta el 92 que se comenzó a controlar en los centros de transfusión dicha infección.