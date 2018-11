El PP se plantea llevar los presupuestos de la Generalitat a los tribunales

El PP valenciano se plantea llevar los presupuestos autonómicos a los tribunales. Recurrir a la vía contencioso-administrativa porque no creen no ya conveniente, sino legal, contemplar ingresos por encima de los 2.600 millones de euros a sabiendas de que ese dinero no llegará. Una parte corresponde a la infrafinanciación, 1325 millones, y el resto se corresponde con partidas con las que la Generalitat confía contar, pero que a día de hoy, sin que Pedro Sánchez haya podido aprobar los presupuestos generales del estado están en el aire. Por eso Bonig considera que al final el perjudicado será el ciudadano.

Tampoco gusta a Bonig que se vayan a subir los impuestos y ve en estas cuentas la rendición definitiva del PSPV al, afirma Bonig, "populismo" de Podem y al "separatismo" de Compromís.

Puig se defiende y responde que el PP repite el argumentario de todos los años, y defiende sus cuentas. No son irreales, sino responsables transparentes y sin engaños, que no renuncian a lo fundamental que es la reforma del sistema de financiación. El president insiste en que le reclama al gobierno de Sánchez lo que le reclamaba al PP.

SINDICATOS

UGT y Comisiones Obreras se felicitan de que los presupuestos que ha presentado la Generalitat para el año que viene crezcan en gasto social pero creen que el Consell debería presionar más al Gobierno de España para que resuelva de una vez por todas la infrafinanciación que sufre la Comunitat en lugar de tener que habilitar una partida ficticia de 1.300 millones de euros en las cuentas de 2019. Pero no es este el único reparo de los sindicatos.

CCOO se felicita que aumente la partida destinada a industria, pero cree que se queda corta. Arturo León, el secretario general del sindicato asegura que en otros territorios se destina mucho más dinero a I+D, y por tanto sus economías acaban siendo más competitivas. León está convencido que estamos lejos todavía del cambio de modelo económico y que la Generalitat sigue confiando en la construcción y el turismo.

Por su parte Ismael Sáez, secretario general de UGT, pone el acento en el aumento de los ingresos. Considera que la previsión que ha hecho la Generalitat para el año que viene es demasiado optimista y considera "poco preciso" que el gobierno valenciano ponga "negro sobre blanco" la cifra de recaudación que espera generar gracias a la intensificación de la lucha contra el fraude. Asegura que deberían ser algo más prudentes:

Respecto a la partida ficticia de 1.300 millones de euros en concepto de deuda del Gobierno de España por la infrafinanciación, tanto Sáez como León creen que es un recurso contable razonable para hacer patente la necesidad de que se mejore la financiación autonómica, aunque lo verdaderamente imporrtante, aseguran, es que Madrid condone los 45.000 millones de euros de deuda, asumiéndola como propia ya que, de cara al exterior, es deuda de España.