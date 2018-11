La cultura y la historia de Galicia llega al Museo Arqueológico Nacional

No es casual, por ejemplo, que Galicia celebre una festividad de origen celta como el Samaín (Samhaín) o que uno de nuestros músicos más internacionales, Carlos Núñez defienda en su libro de investigación la existencia de un verdadero Corredor Atlántico que nos conectó e interrelacionó con con Irlanda, Escocia, Gales o la Bretaña. De ahí que adquiera gran relevancia la apuesta de la Diputación de Pontevedra por “Galaicos. Un pobo entre dous mundos”, con la idea de dar a conocer y reivindicar el relevante pasado de Pontevedra y de Galicia desde la Edad de Hierro. Una exposición que se inauguraba en el Museo de Arqueología Nacional, comisariada por Antonio Nicolau y Rafael Rodríguez presenta 65 piezas arqueológicas, réplicas, fotografías e ilustraciones. Una exposición que ha logrado coordinar el trabajo de 10 museos de Galicia y de Asturias para poder dar a conocer piezas únicas de la Edad de Bronce Final, Edad de Hierro, de la Gallaecia de los siglos I, II y III o de la Gallaecia del IV al VI. La riqueza castrexa y el valor de las piezas encontradas en los nuevos yacimientos arqueológicos demuestra también la importancia del litoral gallego en ese Corredor Atlántico que era una realidad. Ahí están A Cabeciña, Penalba, Lanzada, Santa Trega, Monte do Castro, Castro de Alobre, Castrolandín, Monte do Facho, Toralla, Salinas de Vigo o Adro Vello.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que inauguraba la exposición con el Ministro de Cultura, José Guirao y con el director general de Bellas Artes, Román Fernández-Baca, destacó la necesidad de dar a conocer la historia de la provincia de Pontevedra y el potencial de aquellos pueblos que estaban situados estratégicamente en ese Corredor Atlántico que les podía llevar al Mediterráneo por Cádiz o al Atlántico al salir de Finisterrae.

La intención es que “Galaicos. Un pobo entre dous mundos”, una vez terminada su exposición en Madrid, recorra Andalucía y Valencia. También la presidenta anunció que, posteriormente, estará en el Museo Provincial de Pontevedra y se estudia la posibilidad de traerla a Vigo.