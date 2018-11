El Paseo de Almería albergará la sede de la Capitalidad Gastronómica

La actividad de la Capitalidad Gastronómica 2019 se realizará en “el corazón de Almería”. Así lo denominaba ayer la concejal de Promoción de la Ciudad y Comercio, Carolina Lafita, en declaraciones en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, en las que adelantaba que la organización contará “con una sede física que estará ubicada en el Paseo de Almería”.

El espacio elegido exactamente es el local ubicado entre Paseo y Concepción Arenal tras una búsqueda por los espacios disponibles de esta arteria de la capital.

Esta sede física se preparará para acoger a lo largo de todo 2019 “a unos 30.000-35.000 visitantes” teniendo en cuenta los datos que se manejan de otras ciudades que ya han ostentado la Capitalidad Española de la Gastronomía. En León la sede de ‘Manjar de Reyes’ está ubicada en la Casa de las Carnicerías, un palacete iniciado en el año 1579 y que se encuentra radicado en la plaza de San Martín, en pleno corazón de la ciudad histórica, y que recuperó no solo un edificio que estaba en desuso sino que lo convirtió en epicentro de la actividad.

Algo así pretende hacerse por parte del Ayuntamiento de Almería con el Paseo, que en los últimos tiempos ha sufrido algunos reveses sobre todo en lo que acción comercial se refiere. Que no termina de cerrar el debate sobre si se puede o no peatonalizar, y en caso afirmativo si se quiere y debe. Y que ha visto marcharse a algunas de las grandes franquicias comerciales de la zona no solo por la apertura del nuevo centro comercial sino por los altos alquileres.

Consideran así desde el equipo de Gobierno que la ubicación de esta sede física en el Paseo de Almería puede ser un revulsivo para toda la zona.

Hay que tener en cuenta, y así lo explicaba la propia concejal en la Cadena SER, que esta sede “va a ser el escaparate de ‘Almería 2019: El Gusto de Compartir’ de cara a España” ya que “cualquier actuación que se va a realizar lo va a ser en esa sede”.Teniendo en cuenta que se van a realizar “una media de 200 actividades cada trimestre”, lo cierto es que será un epicentro constante de movimiento.