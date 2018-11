"Al iman expulsado no lo conocemos"

“A este hombre [Abdelouahab E., expulsado de territorio español por, según la Policía, sus mensajes radicales que amenazaban la seguridad] no lo conozco, no sé quién es, no sé de dónde viene... trabajaba voluntariamente en San Agustín desde hacía unos meses porque no encontraban un iman oficial”.

Abdallah Mhanna, presidente del Centro de Imanes de Almería, ha asegurado que el expulsado, de nacionalidad marroquí y que ejercía en San Agustín (El Ejido), era un desconocido para la mayor parte de la comunidad musulmana almeriense, y que la suya no era una condición de iman “reglada”, ya que no había pasado por los requisitos habituales.

“Cualquier iman que una mezquita quiere contratar debe pasar una entrevista, con una comisión del Centro de Imanes, para aprobarlo o no. Pero a este hombre no lo conocemos”, ha precisado. Ha querido, por tanto, descartar que se tratara, como se estuvo informando en un primer momento, “del iman de El Ejido”, ya que ninguno de los responsables de las mezquitas principales del municipio están involucrados en este caso.

La información que el centro de imanes ha podido recabar en estas últimas horas tras saltar la noticia apunta a que Abdelouahab E. vivió durante muchos años en Holanda, estaba casado con una holandesa, tenía nacionalidad de ese país, y llegó el año pasado a la provincia de Almería, donde primero ejerció en la mezquita de La Mojonera y luego se trasladó a la mezquita de San Agustín. Allí ha podido estar unos meses, “siete, ocho o nueve meses, colaboraba voluntariamente, según nos cuenta nuestra gente de El Ejido”. Mhanna dice confiar en que la Policía ha hecho su trabajo correctamente. “A nosotros nos importa la seguridad nacional de nuestra tierra España, Andalucía, Almería, igual que de nuestros países de origen. Nos importa porque aquí nacieron nuestros hijos, aquí vamos a quedarnos, y defendemos Almería hasta morir”.

No obstante, también considera que antes que proceder a la expulsión, al individuo se le podría haber puesto en manos de la Justicia española. “Sinceramente confío en nuestras autoridades y cuerpos de seguridad, pero en algunos casos hay una colaboración entre los países europeos y países de dictaduras árabes, hay un montón de información sobre ciudadanos españoles de origen árabe, y no hay que dar confianza en todas las bases de datos de seguridad del mundo árabe”, ha señalado el presidente de los imanes de la provincia.

La noticia de la expulsión administrativa de Abdelouahab E., de 40 años y nacionalidad marroquí, por amenazar la seguridad nacional debido a sus mensajes radicales y contrarios a la legislación española, se conoció este miércoles. De acuerdo con la información oficial hecha pública, la decisión se adoptó en colaboración con el CNI y se suma a otras expulsiones llevadas a cabo en las últimas semanas contra otros tantos imanes repartidos por la geografía española.

El imán, que ejercía en San Agustín (El Ejido), ejerció con anterioridad en Córdoba y se encontraba en España en situación irregular. Ha sido expulsado por la frontera de Melilla y había sido investigado con anterioridad por un delito de terrorismo.