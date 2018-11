El Sporting quiere mantener la imagen de la Copa con muchas caras de la Liga

¿Qué efecto tendrá el buen papel del Sporting en la Copa del Rey de cara a la Liga? No parece que demasiados, al menos a efectos de la alineación que juegue en Almería. No se espera una revolución, aunque sí podría introducir alguna cara nueva Rubén Baraja, que asegura que la situación "no es un marrón, sino una buena noticia". El entrenador cree que el equipo debe llevar al partido del domingo "el ejemplo de ayer, mantener esa intensidad con cambios y piernas frescas".

Cree Baraja que "la información de la Copa es muy positiva" e insiste en su filosofía de que "jugarán los que mejor estén en cada momento". El entrenador del Sporting considera que el nivel de la plantilla es muy equilibrado ("aquí no tenemos ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo", ha llegado a decir) y dejaba claro que "no me conformo con lo que pasó ayer, sino que espero que se mantenga".

Baraja se lleva a Almería a 20 futbolistas. En la lista está Babin, aunque está mermado por algunas molestias. No viajará el portero Dani Martín, que sufre una sobrecarga. Sigue lesionado Nick Blackman y Baraja ha descartado a tres futbolistas que fueron titulares ante el Eibar: Peybernes, Noblejas e Isma Cerro.

El entrenador advierte del peligro del Almería, un equipo "muy intenso, capaz de meterte en tu área" y ha recordado la necesidad de ganar fuera de casa por primera vez esta temporada.