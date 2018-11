Tras caer el miércoles ante el Calvo Sotelo el Dépor recibe ahora a La Solana

Tercera División 11ªJ

Azuqueca vs Marchamalo (Domingo 12:00 San Miguel)

Nuevo derbi provincial en tercera para los aficionados al futbol alcarreño. Para los de la vega, será el 2º de la temporada, tras la derrota en el Escartin en la 1ª jornada de liga. Para el Marchamalo será el 2º consecutivo, después de que la semana pasada perdiera ante el Guadalajara en La Solana. El choque entre rojinegros y verdes llega como en años anteriores muy igualado y con un pronóstico incierto. El derbi de este domingo, es el 10º entre los dos equipos en Azuqueca, el balance hasta ahora es de 5 victorias locales y 4 empates, todos en las últimas 5 temporadas. Los dos equipos llegan al partido con buenas sensaciones pero con malos resultados. Los de Alfaro suman 4 jornadas sin ganar, mientras que los de Alonso, acumulan 3 derrotas consecutivas. En cuanto a las plantillas, en la azudense están todos disponibles mientras que en los gallardos, vuelve Sergio Morán, pero es baja el capitán Illana, expulsado ante el Dépor.

Guadalajara vs La Solana (Domingo 16:00 Pedro Escartín)

El Dépor, que este miércoles desaprovecho la oportunidad de situarse 5º en la clasificación al caer por primera vez en casa esta temporada, 2-3 ante, el entonces colista Calvo Sotelo de Puertollano, en un negra noche de los morados, vuelve a jugar como local y ahora ante el nuevo colista, La Solana. Tras las horribles sensaciones que el equipo de Javi Meléndez dejó en defensa y las críticas recibidas, los alcarreños intentaran mejorar su imagen ante el conjunto manchego que no sabe los que es ganar fuera de La Moheda, aunque ni el líder La Roda pudo con ellos hace 2 semanas. Para la cita el entrenador del deportivo recupera a Alberto Alonso pero no podrá contar con el sancionado Lautaro y es duda Diego, expulsado el miércoles ante el Calvo Sotelo, si se reúne el comité de competición no podrá jugar, si no lo hace cumplirá su sanción en la próxima jornada.