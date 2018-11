La norma para todos iguales

El Alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, anunció aquí el pasado miércoles un acuerdo con el Grupo Lopesan, primer grupo turístico de capital canario, por el cual la empresa podrá realizar, por fin, tres proyectos pendientes en Meloneras. Se trata de un centro comercial, dos nuevos hoteles y la ampliación del Hotel Villa del Conde. Todo después de ceder los espacios de aprovechamiento público pendientes que marca la ley, y por la vía, no de las viejas normas subsidiarias del municipio, al no contar todavía con nuevo plan general, una cosa absolutamente increíble e impresentable, cuando es el primer municipio turístico de España, sino por la vía de la excepcionalidad del artículo 47 que suspendería el planeamiento.

El alcalde Marco Aurelio Pérez, que se perfila como candidato al Cabildo de Gran Canaria por el PP, aunque el dice que su familia se lo tiene prohibido y creo yo, que por ahora, ha anunciado en definitiva un buen acuerdo para sacar adelante proyectos pendientes de Lopesandesde hace más de 10 años, que al parecer irían unidos a desbloquear al menos dos hoteles de máxima calidad, de 5 y 7 estrellas delprestigioso grupo turístico, Seaside.

Después de mucho apuntar desde aquí que hace falta un gran entendimiento empresarial en Gran Canaria para sacar adelante varios proyectos en turísticos de alta calidad en suelo apto hace décadas, es ahora cuando el pte de los empresarios de Las Palmas, Manrique de Lara, se apunta a liderar esos entendimientos. Esperemos que tenga suerte y consiga desblequear lo de todos por igual.

Pero atención a lo importante. La excepción como proyecto estratégico no puede ser vista por parte de las administraciones públicas, sobre todo para el gobierno de Canarias o para los ayuntamientos, cargo a la ley del suelo, solo para unos. La misma excepción para los mismos casos tiene que ser para todos. Y para todos, es para todos los que tengan el suelo clasificado y estén en zona ya urbanizada, sino volveremos a la judicialización y sino hagan apuestas. Y cuando el instrumento excepcional se usa, porque no han sido capaces de hacer el plan general, que pisen el acelerador y lo hagan, que lo que es igual no es trampa.