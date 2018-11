Muñiz: "La etiqueta de favorito es engañosa"

El técnico del Málaga Juan Ramón Muñiz, indicó en la previa del encuentro de mañana ante el Osasuna, que “la etiqueta de favorito es engañosa”.

CA Osasuna, un duro rival

“Partido difícil, en un campo difícil, contra un equipo que trabaja muy bien. Tiene buen ritmo y velocidad, yo creo que es un equipo muy completo y no hay ninguna duda de que va a estar peleando las posiciones altas de la clasificación”.

Igualdad en la categoría

“La racha de victorias que llevas es porque se ha hecho muy buen trabajo. Los jugadores se han sacrificado, hacemos buen juego. Llevamos once jornadas y yo creo que se han visto muy buenos partidos, tanto en casa como fuera. Siempre hay que tener en cuenta que los partidos son todos muy igualados con resultados muy apretados. En todos los partidos, los dos equipos tienen opciones de ganar el encuentro y no es fácil en casa y no es fácil fuera. Siempre hay que darle mucho mérito a todo lo que consigues. Yo creo que las etiquetas de favoritos a veces son engañosas. Muchas veces al rival le interesa que tú vayas de favorito. Nosotros tenemos que ir siempre a lo nuestro, nuestro trabajo, nuestro papel, saber que tenemos que hacer, tener claras nuestras ideas. Favorito yo nunca veo a ninguno en Segunda División. Si se considera así, nosotros tenemos que hacer un plus. Dar un plus más porque tenemos que igualarles en intensidad, en velocidad, en juego, en ataque, en defensa y eso, ante un buen equipo, supone que tienes que estar a un gran nivel para poder ganar el partido”.

Un deseo de cumpleaños

“Los regalos siempre son mejores cuando llegas satisfecho de un encuentro. Cuando llegas satisfecho es que has conseguido puntos. Creo que no se trata de pedir, se trata de que volvamos a hacer nuestro trabajo y creo que los mejores regalos es tener salud y disfrutar y poder volver a vivir como este año el año siguiente. Si tengo que pedir algo, siempre pido lo mismo; salud y que podamos vernos aquí dentro de un mes, dos y cincuenta años más”.