"Debemos salir sin miedo, con ganas, con ilusión y a por el rival"

Después de dos derrotas consecutivas en sendos partidos a domicilio, en Las Palmas y Málaga, el Numancia tiene la obligación de ganar mañana en su regreso a Los Pajaritos ante el Tenerife (18.00), en un duelo de conjuntos igualados en la tabla, con un punto de diferencia entre ambos (13 los sorianos y 12 los canarios), con el descenso marcado por los 11 puntos.

Y sobre todo el equipo rojillo debe volver a su buena línea exhibida anteriormente en casa ante Extremadura y Zaragoza, porque tanto en Gran Canaria como en La Rosaleda encajó gol en el primer minuto de cada choque, marcando el devenir del mismo hacia la derrota. Un lujo que un equipo profesional no se puede permitir, como reconoce López Garai. “No es habitual en el fútbol y nos ha pasado dos semanas seguidas en sendas salidas complicadas en las que el gol tan tempranero nos ha condicionado todo el partido. Es una realidad que vamos a intentar que no suceda. Al final, hay cosas que no se pueden controlar, lo mismo que te meten gol antes del primer minuto que te lo meten al final… No podemos conceder un gol tan temprano, porque te hace ir contracorriente en escenarios tan complicados y te lastra durante el partido”.

El Tenerife llega a Soria de subidón tras la espectacular remontada del fin de semana pasada, ganando 3-2 al Alcorcón después de ir 0-2. Por eso, el aspecto psicológico será importante durante el partido. “Sobre todo tenemos que estar tranquilos y no entrar al partido con ansiedad. Tenemos que entrar con ganas, con muchas ganas de ir a por el rival y a por el partido, pero no con sensaciones de ansiedad. Y sin miedo a nada, en el fútbol, como en la vida no hay que tener miedo, ni tampoco psicosis por los primeros minutos. Hay que quitar eso de la cabeza. Es un partido más, un partido diferente a todos los demás. Viene el Tenerife con sus cualidades y sus defectos igual que nosotros con nuestras cualidades y nuestros defectos. Hay que estar con mucha ilusión porque es el momento de la semana que esperamos y ahí tenemos que estar liberados y demostrar que somos un equipo que merece la victoria”.

Unai Medina, Dani Nieto, Carlos Gutiérrez y Nacho, lesionados, son las bajas que tiene el técnico numantino, que recupera a Escassi, tras sanción, y Luis Valcarce, tras lesión.