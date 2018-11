Hablan afectados por daño cerebral adquirido: "No conocía a mi hija"

Se estima que una de cada seis personas sufrirá un íctus en algún momento de su vida. Es una de las causas del daño cerebral adquirido, pero también lo pueden ser un accidente de tráfico, un golpe en la cabeza, o un tumor cerebral.

Una lesión de la que cada vez hay más casos a edades jóvenes y que en algunos casos deja secuelas visibles y en otros invisibles, como le sucede a Javier Herran, que sufre pérdidas de memoria. "A mi hija no la conocía. Venía a mi lado y me decía: 'papá', yo le decía a mi hijo: '¿Por qué me llama papá la niña esta?'. No la reconocía", contaba Javier Herrán en la SER, en Hoy por Hoy Vitoria.

La asociación ATECE Araba da apoyo en Álava a doscientas familias de los afectados por el daño cerebral adquirido. Reclaman a Osakidetza que la atención a esta dolencia crónica no se interrumpa cuando han superado la fase más inmediata y han recibido el alta. "Tiene que haber un proceso de rehabilitación intensiva neuropsicológica, logopédica, a nivel de terapia ocupacional... Es un compendio de profesionales que ahora mismo la sanidad pública no lo contempla, se limita a la rehabilitación física", explicaba Sandra Ibarrondo, trabajadora social de ATECE en Hoy por Hoy Vitoria.

Los afectados dicen que, cada vez, se salvan más vidas, pero que no se garantiza la calidad de vida. Por ello, aseguran, con la estrategia vasca que reclaman su vida será mucho más fácil y llevadera.