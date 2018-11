Torra i Torrent acusen Pedro Sánchez de ser "còmplice de la repressió"

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, han acusat avui el president del Govern, Pedro Sánchez, de ser "còmplice de la repressió", i han denunciat l'"anhel de venjança i no de justícia" de la Fiscalia en el cas "procés".

En una declaració institucional conjunta a la Sala Auditori del Parlament, els dos dirigents ha reaccionat així a les penes de presó sol·licitades per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per als líders del procés independentista català.

La Fiscalia ha acusat avui els líders del "procés" d'un delicte de rebel·lió i demana 25 anys de presó per a l'exvicepresident català Oriol Junqueras, 16 anys per a cada un dels cinc exconsellers presos i 17 per als líders de les entitats independentistes Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium) i per a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

En canvi, l'Advocacia de l'Estat, dependent del Govern, demana 12 anys de presó per a Junqueras, 11 anys i mig per a cinc exconsellers, 10 anys per a Forcadell i 8 anys per als 'Jordis', tots acusats d'un delicte de sedició, en un gest en el qual es desmarca de la Fiscalia.

Després de conèixer-se aquests escrits, Torra ha convocat al migdia una reunió d'urgència del Govern català al Palau de la Generalitat i, dues hores després, s'ha desplaçat al Parlament per comparèixer al costat del president de la Cambra catalana.

Torra ha mostrat la seva "immensa indignació" davant les "interminables penes" sol·licitades i ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de ser "còmplice de la repressió" i d'haver perdut una "oportunitat d'or".

Per a Torra, que l'Advocacia de l'Estat acusi de sedició i no de rebel·lió "no és un gest, sinó un menyspreu absolut a demòcrates empresonats".

"Avui el Govern espanyol ha perdut una oportunitat d'or per treure dels tribunals el conflicte de Catalunya i retornar-lo a la política, que és on hauria d'estar", ha apuntat Torra, que ha considerat que la Fiscalia pretén "criminalitzar" a tota la gent que va participar en el referèndum de l'1 d'octubre.

Torra ha carregat directament contra Pedro Sánchez i li ha advertit que els escrits revelats avui aprofundeixen en una "injustícia democràtica" que afecta més a "la democràcia espanyola" que als propis independentistes.

"Quanta repressió pot aguantar la democràcia espanyola? Quants demòcrates poden acceptar que es retingui a Catalunya per la força? Algú creu que demanant 200 anys de presó per als líders independentistes desapareixeran els dos milions de persones que volen la república catalana? Algú creu que amb més repressió s'acabaran les ànsies de llibertat?", ha exclamat.

Per combatre aquesta realitat, el 'president' ha cridat el sobiranisme a recuperar "l'esperit del 3 d'octubre" per convertir la "indignació en energia positiva" i així "encarar amb força, determinació i unitat aquests moments greus". "Ens necessitem a tots", ha subratllat.

"No pararem fins que els presos siguin lliures, els exiliats tornin a casa i s'acabi la repressió contra tots aquells que van ajudar a donar la veu al poble", ha resolt.

De la seva banda, Roger Torrent (ERC) ha considerat que la Fiscalia ha actuat amb "anhel de venjança i no de justícia" amb una acusació amb penes que "sumen més de 200 anys" i que ha titllat d'"inacceptables", perquè "no han comès cap delicte", pel que ha coincidit en què el sobiranisme "no claudicarà".

Segons el seu parer, la Fiscalia "acusa a la immensa majoria de catalans", ja que "en aquest procés no es persegueixen persones, sinó idees". "Però els que ho fan no saben que les idees no es poden empresonar, que no renunciarem a decidir democràticament el nostre futur i no claudicarem davant la repressió", ha afegit.

En allò que ha titllat de "construcció perversa" dels fets esdevinguts la tardor passada a Catalunya, Torrent ha opinat que la presó preventiva en què estan els dirigents encausats "és una condemna avançada i absolutament injustificada" que demostra la voluntat de "venjança".

El públic que ha acudit a l'auditori per mostrar el seu suport als encausats estava format, principalment, per representants de JxCat i ERC al Parlament, el Congrés i el Senat, a més de diputats de la CUP i els 'comuns'.

També han estat presents familiars d'alguns dels encausats, com de l'exconseller Carles Mundó o de l'activista Jordi Cuixart, així com Diana Riba, dona de l'exconseller Raül Romeva.