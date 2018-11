Buena imagen y... derrota

Derrota. El resultado más habitual de la temporada volvió a repetirse. El BlasGon y Bodegas Ceres realizó un buen encuentro ante el líder, pero volvió a caer. Tuvo balón para ganar y en apenas 20 segundos falló y vio como el Barcelona B se llevaba los dos puntos (32-31) Toca seguir mejorando.

Esperanzadora primera parte de los amarillos ante el líder de la División de Honor Plata. Comenzó titubeante en la dirección el cuadro amarillo que a pesar de abrir la ventaja del marcador regresó a su habitual cita con las pérdidas para ver como los azulgranas remontaron el marcador (3-2) Un aviso activó a los ribereños. Amérigo se mostró en portería y Nico hizo navegar en aguas placenteras a los de Juan Moreno. Brillante reacción para el vendaval amarillo que puso el marcador en un elocuente y esperanzador 4-8. Tiempo muerto de Roi Sánchez para frenar la vía de agua. Y lo logró porque el encuentro se movería a partir de ese momento en rentas mínimas. Así del 8-9 se pasaría al 13-14. Tuvo opciones la escuadra amarilla para abrir brecha, pero las precipitaciones provocaron que el choque se fuera al descanso como comenzó el duelo, en igualdad. 15-15.

La segunda parte fue un calco de la primera en igualdad y rachas. No se marcharía en el marcador el conjunto barcelonés pasados los primeros cinco minutos. 22-19. Contratiempo que sería resuelto por el pundonor de los ribereños que no iban a caer sin oponer resistencia. Es más volvieron a mandar en el duelo. Del 27-25 se pasó al 30-31. Pero a este Villa de Aranda aún le falta la experiencia, el saber estar, necesarios en los momentos decisivos. Falló para poner el 30-32. Empató el Barcelona B. 31-31. Y lo peor estaba por llegar. Con 20 segundos por jugarse había que preparar jugada. Se hizo, pero no salió. Nico vio el pasillo se fue hacia delante y... falta en ataque. Gol azulgrana a la contra, alegría catalana y nueva decepción arandina. Una más. 32-31.

Ahora el BlasGon y Bodegas Ceres suma dos puntos y se mantiene penúltimo antes de que acabe la séptima jornada. El próximo fin de semana Novás visita en el Príncipe de Asturias.