Se desploma un 29% el consumo de leche entera en Euskadi

Un estudio de la revista científica británica The Lancet publicado recientemente, revela que la leche entera no es tan perjudicial como se creia. La mala prensa que ha tenido por su contenido en grasa, ha hecho olvidar que tiene otros nutrientes muy saludables y ha provocado un descenso muy importante de su consumo en los últimos años. En Euskadi, en concreto, el consumo de leche entera cayó el año pasado un 29 %, según datos del sindicato agrario ENBA.

El estudio realizado en 21 paises revela que la leche entera, y los productos lácteos grasos en general, son más sanos que los desnatados. El seguimiento realizado por los cientificos A 136.000 personas durante 15 años indica que quienes consumieron más leche entera y lacteos grasos sufrieron menos problemas cardiovasculares.

Los autores creen que la leche entera se ha demonizado porque solo se ha tenido en cuenta la incidencia de los acidos grasos saturados que contiene sobre el colesterol y, en cambio, se han ignorado otros muchos componentes beneficiosos como aminoácidos, fosfolípidos, grasas trans naturales o vitaminas como la K1 y la K2.

Bittor Rodríguez, nutricionista y profesor de la facultad de farmacia de la Universidad Pública Vasca, señala que la leche entera tiene sólo un 3,5% de grasa, "no es una cantidad muy elevada". "Éramos demasiado simplistas a la hora de clasificar la grasa de la leche en un alimento perjudicial. Actualmente sabemos que no tiene efectos perjudiciales para la salud, sino todo lo contrario", explica. Por eso, considera que "no debería demonizarse".

Rodríguez aconseja un consumo diario de 2 ó 3 raciones de lácteos. Una ratio cada vez más alejado de la realidad porque la leche está siendo reemplazada por bebidas vegetales.

De hecho, según datos del sindicato agrario ENBA, el consumo de leche entera cayó el año pasado un 29% en Euskadi. "Han cambiado los hábitos", sostiene Josean Lastaola, que describe un escenario incierto, especialmente agudizado el año pasado.