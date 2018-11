Volvió a lo que está siendo la temporada. La realidad, cruda y dura que nos está dejando esta temporada el CD Tenerife. El conjunto blanquiazul afrontaba la cita de Soria ante el Numancia con el buen sabor de boca que había dejado el épico triunfo de la semana pasada. Espejismo.

El técnico Jose Luis Oltra volvía a poner de inicio ese sistema que tanto hace sufrir a los blanquiazules ante los adversarios y que les hace ser inferiores en todos los encuentros en los que ha sido utilizado. La linea defensiva de cinco integrantes, dejaba a dos futbolistas como referencia ofensiva, tocandole en esta ocasión al tinerfeño Suso con el serbio Malbasic.

El equipo veía como en el inicio de partido el rival les superaba. Creaba ocasiones de cara al marco de Dani Hernández que ante su falta de eficacia anotadora provocaba que no se fueran por delante en el marcador en los minutos que iban pasando como un huracán para los isleños. El centro del campo no conectaba con los dos puntas, habiendo mucha distancia entre ellos. Equipo largo y sin ideas. Con el balón (ese que apenas le duraba cuando conseguia hacerse con el), el conjunto de Oltra se mostraba indolente. Al Numancia le valia con poner centros laterales que inquietaban constantemente a los tinerfeños. Dani no mostraba seguridad en las acciones concediendo segundas jugadas siempre.

Al descanso se llegaba con el marcador inicial. La puesta en escena de los insulares en el segundo tiempo fue peor que en la primera parte. A los pocos minutos de reanudarse el local Diamanka le ganaba la partida en un balón aéreo a Dani, anticipándose antes que blocara el balón poniendo el eventual 1-0 en el partido. Minutos después, el colegiado de la contienda le anulaba el 2-0 tras considerar que había falta del atacante sobre Luis Pérez cuando intentaba proteger el balón en linea de fondo.

El CD Tenerife hacia dos cambios de golpe entrando al campo Nano y Naranjo, suplentes hoy. No solo entraban al campo los dos futbolistas, también se sufría un cambio de sistema y dibujo de los jugadores sobre el campo. En dos minutos el portero local, Juan Carlos se convertía en el héroe del grupo dirigido por López Garai. En apenas tres minutos, intervenía en tres acciones consecutivas tras una falta ejecutada por Naranjo y el posterior rechace rematador por Camille. Transcurria el minuto 70 de partido, ese fue el tiempo que tuvo que intervenir por primera vez en el partido.

Poco le duró la presencia en área rival a los isleños. El Numancia ponía el 2-0 en el marcador tras definir Guillermo en el mano a mano con Dani. Ahí se acabó el partido, si no se había terminado con anterioridad. Mala imagen una vez más de los blanquiazules. Pendientes de los resultados que completaran la jornada para comprobar si el equipo dirigido por Jose Luis Oltra se vuelve a meter en puestos de descenso.