III Feria del Vino de Chucena

La localidad onubense de Chucena de poco más de 2.200 habitantes no entiende la vida sin el vino. Su propio eslogan es un juego de palabras "Chucena: vino de la tierra". Es lo primero que encontramos nada más llegar a este hermoso y tranquilo pueblo anclado en el Condado, al sudeste de la provincia de Hueva y al límite con la provincia de Sevilla. Sus tierras robustas y de tonos rojizos cultivan cereal -ahora en menor medida- viñedos y olivos. También encinas y alcornoques. No hay prácticamente chucenero o chucenera que no tenga por herencia algunas hectáreas de tierra. La economía del pueblo se sostiene principalmente por la agricultura, siendo la vid el cultivo más predominante. Aquí nace la uva zalema-variedad autóctona del Condado de Huelva-. Y se elaboran los mejores mostos o vinos jóvenes. Chucena tiene fama de ser la tierra del mejor mosto y de muy buenos vinos.

Una localidad donde estos días se celebra la III Feria del Vino que coincide con el fin de la recolección y el nacimiento de de los primeros mostos. Cuentan los bodegueros de Chucena que este año la cosecha ha sido excelente con una producción de 2.850.000 kilos de uvas recolectadas. Lo que se traducea 2.200.000 litros de vino. Unos vinos de magnífica calidad que luego se exportan a destinos como Barcelona o Mallorca. Aunque, la mayor partese queda en Andalucía, sobre todo en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

La Feria del Vino de Chucena se prolonga durante todo este fin de semana.