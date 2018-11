Goles, espectáculo y victoria

El partido no se presentaba nada fácil para los amarillos, el Levante está jugando una excelente primera vuelta con un puesto asegurado para la Copa de España al ser el organizador de la misma, de ahí que llegara a Jaén con el objetivo de rubricar su buen momento. Lo que los valencianos no podían imaginar que en tan sólo 4 minutos iban a sumar 5 faltas. Inaudito pero cierto.

La primera oportunidad para Carlitos, el lanzador del doble penalti en el Jaén FS, no se hizo esperar, pero su lanzamiento fue desviado por el portero visitante; sin embargo la presión amarilla era tanta que no tardó en llegar una nueva oportunidad. Doble penalti a los 15 minutos de partido que ahora no fallaría Carlitos para hacer el 1-0. El festival de goles no había hecho nada más que empezar. Sólo un minuto después repetiría Carlitos en otro doble penalti y casi antes de finalizar la primera mitad el propio Carlitos haría el 3-0 de idéntica manera.

Nada más comenzar la segunda parte, penalti claro en el área visitante que, de nuevo Carlitos, se encargaría de lanzar y transformar para hacer el 4-0. Los 4 goles marcados por el mismo jugador.

El brasileño Mauricio se encargó de poner más tierra de por medio e hizo el 5-0. El partido con ese resultado entró en una fase distinta porque los valencianos tenían que 'quemar todas sus naves' para intentar la hombrada. 2 goles en pocos minutos atisbaron una mínima reacción levantina que fue disipada con enorme rapidez con los goles de Michel (2) y 1 de Dani Martín.

Final de un partido con muchos goles (8-2) que se solventó en la primera mitad. Los amarillos siguen su camino hacia la disputa de la Copa de España, con el objetivo muy cerca. La próxima parada en Peñíscola el próximo sábado día 10 de noviembre a las 18.00 horas.