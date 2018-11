Presentados los candidatos del PSOE por Cádiz al Parlamento Andaluz

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, y el presidente de la ejecutiva provincial, Manuel Jiménez Barrios, han presentado al equipo de mujeres y hombres que concurrirán el próximo 2 de diciembre en la candidatura por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz.

Justo a un mes de las elecciones andaluzas, ambos han agradecido el apoyo de la militancia y el acuerdo de la inmensa mayoría a la hora de conformar una lista que combina “experiencia y juventud”. Precisamente la secretaria general ha confrontado “la solvencia de la candidatura socialista, gente que conoce muy bien las comarcas que representan, que saben lo que tienen que hacer porque viene trabajando en los problemas de la provincia, frente a la mala mano que ha tenido el PP a la hora de elegir a los gestores más ineficaces”.

Así, García ha comparado la fuerza con que el Gobierno de Susana Díaz arrancó a las instituciones europeas el paquete de inversiones vinculado a la ITI y que está dando sus frutos, con la manera desastrosa en que el cabeza de lista del PP afrontó su responsabilidad de acometer las obras de suministros del HARE. Ha recordado que por tres veces la Diputación que colaboraba con el ayuntamiento ha tenido que prorrogar el convenio.

“El que se presenta como cabeza lista sorpresivamente para muchos de los suyos con algún que otro codazo, debería salir a pedir perdón y decir por qué no está abierto el HARE, dar la cara y pedir disculpas pues ha sido incapaz de hacer la parte que le correspondía, a pesar de que no le suponía un céntimo”, ha explicado para insistir en que debe explicárselo bien a la ciudadanía que ve como tienen una instalación de primer nivel totalmente equipada para dar el servicio que queremos los socialistas y sin embargo, él no ha cumplido su parte y encima se dedica a dar lecciones a los demás”.

De este modo, la secretaria general ha destacado el proyecto coherente de seguridad y garantía a la ciudadanía que representa el PSOE por el que esperamos contar con la confianza mayoritaria y ha resaltado al mismo tiempo, el perfil del cabeza de lista socialista quien “a pesar de su amplia responsabilidad en el Gobierno andaluz no ha perdido ningún atisbo de compromiso con esta provincia; es de las personas que mejor conoce la realidad gaditana y es un seguro de lo que va a ocurrir los próximos años”.

Jiménez Barrios por su parte, ha puesto en valor el trabajo realizado para bajado en 40.000 personas el paro, al redoblar esfuerzos con los planes de empleo que han invertido 120 millones en la provincia destinados todos los sectores de la población con dificultades y ha subrayado la apuesta por la salud y las políticas sociales, “aunque aún quedan muchas cosas por hacer pero las vamos resolviendo dedicándonos a ello como hicimos con Navantia”.

Ha lamentado “la confrontación que buscan en estas elecciones el resto de los partidos pues cuando vienen sus líderes no saben hablar de los problemas de los andaluces y llevan tres semanas solo hablando de apoyos y de quien hará presente a quien”. “No les importa nada Andalucía y nosotros queremos un debate centrado en hablar de lo que nos ocupa”, ha dicho.