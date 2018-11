Casado invita a los "socialistas avergonzados" a sumarse al PP

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha aprovechado su presencia en un acto con agricultores de Asaja en Jerez para hacer un guiño a los socialistas desencantados con el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha recordado las mayorías absolutas de su formación en 2000 y 2011 para apelar a los votantes del PSOE "que sientan vergüenza" e invitarles a sumarse al PP. "Aquí tienen su casa", ha dicho Casado tras presentar a la formación conservadora como un partido "moderado, reformista y centrista".

El líder nacional de los populares cree que el PP puede "aglutirnar la fuerza de cambio" porque apuesta por políticas "trasversales". "Defendemos la seguridad, la honestidad y el esfuerzo frente a los radicales que se envuelven en las banderas o que pactan con los independentistas para mantenerse en la Moncloa", ha remachado.

Casado ha intervenido ante unos 300 agricultores y ganaderos en una convocatoria de prensa en la que no se han permitido preguntas de los periodistas y no se ha contestado a quien ha podido lanzar alguna cuestión de actualidad a la llegada del líder nacional al acto. Así es que el presidente de los populares no ha hablado ni de Cospedal, ni de Arenas, ni de Imbroda. Tampoco ha lanzado mensajes sobre las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Su intervención se ha centrado en la agricultura y la política nacional.