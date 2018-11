"Tenemos que reconectar con nosotros mismos, apreciar lo que es estar vivos"

El primer contacto de Alondra Bentley con la ciudad de Madrid fue, como el de muchos, entre una estación y un hotel. Un hotel, en su caso el Ateneo de Madrid, que hizo las veces de hogar durante los años que Alondra pasó con medio pie en la capital y medio fuera de ella. A un paso de la Joy Eslava y la sala El Sol, el Ateneo supuso el refugio perfecto para una época en la que la cantautora de origen británico recorrió –varias veces- el circuito de salas madrileño guitarra en mano.

Nacida en Lancaster, de madre inglesa y padre español, se trasladó muy joven a España aunque no fue hasta 2010 cuando se instaló definitivamente en Madrid, año desde el cual compagina su carrera artística con su labor como profesora de inglés en un colegio madrileño. Alondra recuerda como a lo largo de estos años Madrid ha supuesto una inagotable fuente de inspiración en su música. Rincones como el propio Ateneo, donde escribió el primer tema de su anterior disco The Garden Room, e incluso algunos tan insospechados como la línea 4 de metro, de la cual confiesa haber arañado más de una canción, que ya forman parte de su vida musical.

Tras situarse como una de las referencias en el circuito de cantautoras de la capital, con su nuevo trabajo Solar System Alondra se aparta de la línea del folk que venía siguiendo hasta la fecha, lanzándose a explorar caminos cercanos a la psicodelia. Un trabajo que ha llevado a la artista a incorporar un marcado mensaje vitalista, en el cual el ecologismo tiene un espacio destacado. “Tenemos que reconectar con nosotros mismos, apreciar lo que es estar vivo. Es algo que siempre viene bien recordar, y que ayuda a relativizar nuestro día a día”, afirma la cantante acerca de este hilo conceptual que conduce del disco.

El dúo nos dedicó además una canción en directo, My proyection of you, tema que forma parte del nuevo disco Solar System que presentarán el próximo 26 de enero en la sala Cero de Madrid.