Gran segunda parte del UCAM Murcia CB a ritmo de Booker (76-64)

La afición se lo merecía, a pesar del potencial visitante en el juego interior, el UCAM Murcia CB logró su segundo triunfo en la Liga Endesa. Lo hizo ante un conjunto con muchos centímetros, pero no tan fuerte físicamente y es que en esta ocasión, los seguidores locales volvieron a desempeñar un papel crucial cuando peor lo pasó su equipo. Los murcianos sufrieron mucho bajo los aros por la gran cantidad de centímetros de su oponente, pero Booker hizo un enorme partido y se echó a su equipo a la espalda. Dirección, defensa, amenaza en el tiro exterior y tiros libres anotados fueron sus argumentos (76-64). Lo peor fue la lesión en el hombro de Kevin Tumba en el primer cuarto, lo que supuso una rotación, de calidad, menos.

Tiene tantos centímetros el equipo visitante, que por momentos los 'grandes' del UCAM Murcia CB tuvieron que jugar más por fuera de la pintura que por dentro para crear un poco de superioridad de sus exteriores en la zona. Con esta fórmula pudo aguantar en el marcador el equipo local durante los primeros minutos, ya que era difícil ver errar un fallo en el tiro gallego. El detalle más feo del partido llegó, sin duda, con el 8-11 en el marcador y Tumba lesionado en el suelo retorciéndose de dolor en su hombro. El Café Candelas Breogán, haciendo un alarde del anti Fair Play, jugó el balón y Lofberg terminó anotando (8-13) -el pívot belga yacía tendido bajo el aro visitante-. A partir de ese instante, y sobre todo a partir del 12-17 y tras los cambios introducidos por Javier Juárez, el encuentro cambió de color. El UCAM Murcia CB empezó a dominar el juego, sobre todo gracias a Kloof y al final de los primeros 10 minutos el choque estaba empatado, 19-19. Los gallegos no se fueron por encima de los cinco puntos de renta por su 1 de 8 en triples.

El segundo cuarto fue al revés. Los locales comenzaron dominando con claridad y con jugadas de tres puntos, triple o canasta y adicional, llegaron a disponer de una máxima renta de 6 puntos (29-23), pero con Tumba lesionado en el banquillo y Delía respirando para descansar en el banquillo, el UCAM Murcia CB sufría mucho bajo los aros. Los gallegos lograron darle la vuelta al marcador gracias a su músculo interior y a la superioridad que generaba cada vez que los locales se quedaban en los bloqueos (29-31 en 3 minutos). Con el empate y debido a los fallos en defensa y la falta de energía local, Juárez tuvo que pedir un tiempo muerto. Cortó la sangría en su equipo, que volvió a meterse en el partido, pero la sensación era que los locales habían dejado escapar una buena oportunidad para irse en el marcador en el inicio de estos segundos 10 minutos. El conjunto de Natxo Lezkano dominó el rebote y si no marcó una renta más alta al descanso a pesar de las 9 pérdidas locales, fue porque seguía peleado con los triples, 2 de 15.

El inicio del tercer cuarto no pudo ser más desastroso para los locales. Pérdidas, malas decisiones y facilidades al rival para que anotase. Cuando habían transcurrido 2:14 el UCAM Murcia CB tuvo que pedir un tiempo muerto con el 36-44 en el marcador. Una canasta de Delía, de media distancia, un triple de Soko, poco habitual en estos lances, y una penetración de Booker ante dos torres, permitieron a los murcianos acercarse 43-44 y con el crono en 5:18 Lezkano pidió un tiempo -a su equipo le faltaba intensidad-. Con Booker como revulsivo, el base estaba caliente y muy seguro, su equipo se puso 52-46 tras un dos más uno. De forma incomprensible eran los gallegos los que estaban sufriendo. El UCAM llegó a mandar por 55-48 y Lezkano metió más centímetros aún. Juárez no podía competir con los gallegos en metros, ya que no dispone de tantos y Tumba estaba k.o.. Los lucenses se acercaron, pero este parcial fue local (56-53).

El arranque del último cuarto también tuvo un nombre propio y ese fue el de Booker. Además, el UCAM Murcia seguía desplegando un espectacular derroche físico ante jugadores bastante más altos. Los murcianos fueron por delante en el marcador en todo momento gracias a la intensidad y al apoyo del público. Por si Juárez tenía pocos problemas, el más jovencito de los colegiados le señaló dos faltas en ataque a Rudez y este se tuvo que ir con 5 faltas. Los murcianos perdían más centímetros, pero no la fe ni las ganas de defender. Booker llevó en volandas a sus compañeros y tanto Soko como Delía se sumaron a la batalla. Los gallegos, más cansados y a remolque, cometieron numerosas faltas personales pero el UCAM Murcia no falló y acabó imponiéndose por la mayor renta del partido, 76-64.

UCAM Murcia CB: Kloof (6), Doyle (8, 2 triples), Rojas (7), Soko (15, 1 triple) y Tumba -quinteto inicial-, Delía (12), Oleson, Rudez (5, 1 triple), Urtasun, Booker (19, 1 triple) y Cate (4).

Cafés Candelas Breogán: Cvetkovic, Vidal (3, 1 triple), Lofberg (22, 2 triples), Gerun (13) y Brown (7, 1 triple) -quinteto inicial-, Redivo (2), Jordan (9), Diaz, Sulejmanov (2), Belemene (2) y Salva Arco (4).

Parciales: 19-19; 17-18 (36-37); 20-16 (56-53); 20-11 (76-64).

