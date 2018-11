Víctor Gálvez dejó tirados a empleados y futbolistas y tampoco fue al palco

Víctor Gálvez no pagó. Y no es noticia. Pese a que había citado antes del partido a los empleados para abonarles parte de la deuda pendiente de los seis meses sin cobrar. Y también a los jugadores para pagarles, en su caso tras el partido ante el Recreativo Granada. No cumplió con los primeros. Y llegó el choque, y en el palco de autoridades no compareció ni Víctor Gálvez, ni su hijo Víctor Valentino Gálvez, ni tampoco sus hombres de confianza, pese a que algunos de ellos estaban en el campo. Palco vacío. Y sin palabras. La pesadilla que vive el murcianismo.

La afición había vuelto a protestar antes del choque en la explanada del estadio. Esta vez sin nadie que se asomara al balcón a provocarles. Con una pancarta gigantes que rezaba "Este escudo os queda grande" y todo tipo de cánticos. Ya dentro del estadio, en Nueva Condomina, otra gigante decía "No tenéis categoría para estar en ese palco".

La Federación de Peñas del Elche llegó a Murcia, en una representación, para mostrar su apoyo a los incondicionales granas. Y a empleados y jugadores. Unos futbolistas que, en palabras de Manolo Herrero, podrían empezar a abandonar el vestuario y romper su contrato al acumular las mensualidades sin cobrar que les liberaría según la normativa vigente.