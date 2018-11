El vestuario explota contra Gálvez: "Son unos mentirosos, que se vayan ya"

Respaldado por todos sus jugadores y auxiliares, Manolo Herrero se presentó en la sala de prensa de Nueva Condomina tras el partido ante el Recreativo Granada para denunciar que "no entiendo nada de lo que ha pasado esta semana. No entiendo que ayer avisen a varios jugadores de que hoy nos van a pagar y 5 minutos antes del partido nos cuenten que no está el dinero esta vez tampoco".

Más contundente fue Charlie Dean, uno de los capitanes que explicó que "no sé cuantas veces he escuchado las palabras 'te lo juro que esta vez pagamos'. No queremos saber nada de ellos, de Gálvez, de su hijo, de Toni, de Cases... son todos unos mentirosos. Que se vayan ya. Nos piden que no hagamos un nuevo plantón, y hoy van y nos dicen que no nos pagarán".

El capitán explicó que "no se arreglan los campos, es peor que entrenar en un parking. ¿Medidas? Será algo que se decida individualmente, pero estamos todos unidos y vamos a seguir trabajando porque somos profesionales y no nos sirve de nada fallarle a nuestra afición. ¿Qué más podemos hacer? ¿Silbarles? Da igual lo que se les diga".