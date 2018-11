Garitano: "Nos hace falta ganar en Anoeta"

La Real ha ultimado en zubieta a puerta cerrada su preparación para el partido de mañana en Anoeta ante el peligroso Sevilla (18,30 horas) con el gran reto de lograr por fin la andiada primera victoria en el nuevo estadio de anoeta para dedicársela a Luca Sangalli tras sufrir el pasado miércoles un ictus leve.

El entrenador realista Asier garitano ha atendio a los medios en la sala de prensa de Zubieta en la previa del partido.

Ánimos para Luca Sangalli:" No he estado con él, sé que está en casa, es una buena señal, nos pidieron que le dejaramos tranquilo, le he enviado un mensaje. Me alegra mucho de que esté en casa, ahora hay que dejarle tranquilo y llevaré un proceso con todas las pruebas y esperando que todo evolucione bien como hasta la fecha"

Baja sensible en esa banda derecha: "Hemos tenido ese problema en banda derecha y luca nos lo ha cubierto muy bien en varios partidos y se ha adaptado a una posición que no era la de él. Sin Januzag, luca lo ha hecho francamente bien y ahora estamos un poco mas justos. Pero ahora no pienso en ello, lo más importante es ahora su salud y que él este bien y nostros nos seguiremos adaptándonos con mucho esfuerzo y unión, con el reto de sumar lo más posible en liga, seguir vivos en Copa e intentar jugar mejor sobre todo los partidos en casa".

Muchos contratiempos: " El equipo se está esforzando mucho en estos dos meses y medio, no es normal tantos percances, ya desde pretemproada y desde el comienzo de liga con varias e importantes bajas. Con ele sfuerzo no vale, nos hace falta ese partido de casa para dar ese salto en la clasificación, y dar una alegría a la afición que yo creo que se lo merece".

Análisis del Sevilla: " El sevilla es un equipo que aprieta mucho y en zona alta, más a campo rival que te exige mucho y que está bien trabajado a balón parado, con buen físico. Vamos a ver si somos capaces de aguantar ese ritmo y que tengamos la posibilidad de atacar. Estamos hablando de un equipo de gran nivel y que está en un gran momento de forma. Vamos a intentar a jugar un gran partido porque nos hace falta sacar ese partido en casa para poder hacer una buena semana. Nostros intentaremos dar nuestra mejor versión ante un equipo totlamente diferente al que jugó la copa, pero lo mas importante es jugar nostros un gran partido".

Posibilidad de nuevos cambios en Liga: " vamos a ver, como terminanos la última sesión, ver a Raul que no pudo viajar a Vigo y algún otro jugador en su recuperación del encuentro de copa y decidir. Tenemos 16-17 jugadores de campo, a algunos le van a tocar rotar, muhcos van a tener que repetir los que jugaron en copa. es así.

Ansiedad por ganar ya en casa: "Nos gustaría ganar ya, nuestro esfuerzo no está teniendo el premio de la victoria ante rivales fuerte como Rayo y Girona que venían de no perder fuera y rivales muy fuerte como Barcelona, valencia y ahora Sevilla y nos hace flata ganar sin ninguna ansiedad ya que no estamos en una situación límite y yo creo que la afición ya se merecer ver a ganar a su equipo. no será fácil pero iremos a por ello"