Peluquerías tradicionales vs. 'Low Cost'

Las peluquerías "low cost" están proliferando en los barrios de Valencia. Cada vez vemos más carteles donde se lee por ejemplo, 'Corte de pelo por sólo 5 euros'. Son una buena opción para los usuarios que, por culpa de su situación económica, no tienen tanto dinero para cortarse el pelo. De hecho, escuchad a estas dos usuarias sobre su opinión de estos salones:

Y es que hay otro lado de la moneda, el auge de estas peluquerías a bajo coste está afectando a los salones tradicionales, a los peluqueros de toda la vida. Así lo afirma Alberto Salvador, miembro de la junta del Gremio de peluquería de Valencia, que explica en la SER que han tenido que atender a usuarios de estos salones "low cost" con problemas en el cabello por ir a esas peluquerías. Salvador apunta que este fenómeno les perjudica tanto en los beneficios como en la desvaloración del trabajo.

Asimismo, apunta que el valor de las peluquerías tradicionales es cumplir con las peticiones del cliente. Y para ello es necesario la personalización, la calidad de los productos y la buena atención, algo que no miran en las 'low cost'. ¿Por qué? Porque, según Salvador, en estos salones el objetivo es una cifra y no miran al cliente o sus preferencias. Además, explica que desde aparición de estas peluquerías de bajo coste, él personalmente ha subido los precios en su establecimiento para poner en valor la calidad de su trabajo. Pero es cierto, según dice, que los peluqueros 'de toda la vida' han tenido que replantearse su modelo de negocio y no solo eso, se han visto obligados a cerrar porque han reducido la clientela más del 50%.

Peor concepto tiene incluso de las peluquerías chinas que se han instalado al lado de la estación del Norte en Valencia. Este peluquero sostiene que no les afecta tanto porque la calidad es aún más ruin que en las de 'low cost', incluso ha atendido a usuarios con problemas capilares después de acudir a esas peluquerías.