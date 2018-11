Mohamed se blinda ante las críticas

A Antonio Mohamed no le gustan las críticas. El técnico del Celta se ha puesto a la defensiva después de varias semanas en las que se habló de su continuidad al frente del banquillo del Celta. No le han sentado bien y confirma que los medios de comunicación le hemos obligado a defenderse y ocultarse un poco más para no mostrar abiertamente sus cartas, como dice ha hecho hasta el momento. "No voy a decir el plan de partido porque cada vez que lo ultiloz lo usan en mi contra y prefiero no dar información. Después no sale como yo digo y ponen que quise hacer una cosa e hice la otra o que los jugadores no me entienden. Me obligaron a coultar mis cartas, me dieron muchos palos en la espalda. Estoy un poco más a la defensiva. Me reprocho haberme abierto tanto".

Respecto al partido jugará Aspas de titular. A pesar de la recuperación de Maxi todavía no está al 100% y empezará desde el banquillo. Fuera de la convocatoria se han quedado Jensen y Lobotka por lesión y Costas, Radoja, Eckert por decisión técnica. Pione no puede viajar por motivos personales.