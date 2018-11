Nueva oleada de jubilaciones de médicos de familia

De nuevo nos encontramos ante un nuevo ciclo de jubilaciones en Atención Primaria a pesar de que se ha alargado la edad hasta los 67 años, este año son muchos los que cumplen con el final de su etapa profesional.

El Colegio de Médicos de Zaragoza advierte de la situación y pide al SALUD que planifique la oferta de empleo y que se cubran todas las plazas que han salido en las últimas oposiciones. Según su presidenta, Concepción Ferrer, hay algunos servicios que han quedado al descubierto tras años de jubilaciones y de nuevo tenemos que hacer frente a este fenómeno.

El director general de Recursos Humanos del Salud, Esteban del Ruste admite que nos encontramos de nuevo en esta situación pero anuncia que el 25 de noviembre se celebran los exámenes para cubrir 361 plazas para médicos de familia, " es un tercio de la plantilla".

Plazas sin cubrir

A pesar de la OPE de médicos de familia la presidenta del Colegio de Médicos no tiene claro que se resuelva definitivamente la falta de profesionales porque no siempre se cubren las plazas tal y como sucedió en la última OPE; "Porque claro sacar 90 plazas y dejar desiertas 40 ó 30, a mí no me sirve"

Concepción Ferrer no cree que "los tengamos con un nivel profesional como para que no sean capaces de estar ocupando una plaza en propiedad cuando llevan 20 años ocupándola de interino".

El responsable de Recursos Humanos del Salud reconoce que esa situación se dio en el pasado y asegura que las plazas convocadas en estos meses sí se están cubriendo, que no hay vacantes.