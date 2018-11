Unicaja Almería se gusta y gusta ante UBE L'Illa Grau

El oficio de ganar está claramente instaurado en el conjunto ahorrador, confirmado en su segunda salida de la temporada, una que se sabía ‘nada fácil’ al medirse a un gran adversario como es UBE L’Illa Grau. No es lo que el rival hace, sino lo que no puede hacer cuando el nivel blanquiverde se aproxima a lo más alto de todas sus posibilidades (14-25), pero además, encajando el talento avisado y conocido de los de Bescós, primero se ha sabido manejar un mano a mano tras remontada local (24-26) y por último se ha rematado la victoria sosteniendo hasta el final, en el deseo cumplido de Manolo Berenguel, unas prestaciones estables de juego que se basan en la disciplina, con un reparto intachable de Rubén Lorente (17-25).

El máximo anotador de la contienda ha sido Ronald Fayola, con 18 puntos y nada menos que un 65% de acierto atacante, pero amenaza con una cuarta semana en el equipo ideal Javier Monfort, con 15 puntos, un ace y dos bloqueos. En ‘pugna’ con él puede estar Almansa, ya que el capitán ha rayado muy alto con 14 puntos, de los que tres han sido de saque y otros tres de bloqueo. Los porcentajes de los dos en recepción han sido muy buenos también, si bien la palma se la ha llevado Álex Fernández, con un 87% de positiva, que se dice pronto. El más destacado en la faceta bloqueadora ha sido Borja Ruiz, con cuatro, si bien una nota clave ha sido que, bien pegados a la red o bien en defensa, se han tocado muchas bolas.

El primer set ha sido rápido y de exhibición almeriense tras un comienzo apretado y la primera vez por delante con el 2-4. Desde ahí en adelante, tras un bloqueo de Borja tras un punto suyo de ataque, Monfort se ha anotado el primer rally, con la lectura significativa de mostrar a Kukartsev, la estrella local, que no lo iba a tener fácil. Fayola ha puesto la directa y el saque de Monfort ha sido el primero que ha apretado, doblando en todo momento Unicaja a UBE L’Illa Grau (4-8, 5-10 y 6-12). La racha positiva ha seguido tras el tiempo técnico, con Almansa a lo suyo para el 7-14 y una fase de puntos algo más reñidos, pero con la directa a la victoria en el parcial con juego coral y con Álex Fernández siendo una pesadilla atrás (14-25).

El segundo set comenzó con Fayola atacando por punta para el 0-1, pero siendo la primera renta local con 3-2 por error ahorrador. Casi todas las pelotas se han tocado bien en bloqueo, completo, control o punto rival, y en defensa, en la gran muestra del trabajo semanal. Merced a ello la ventaja se ha ido a cuatro (5-9) pero sin embargo la reacción castellonense, apoyada en su animoso público, ha llegado para el 12-11. A la vuelta, Fayola ha igualado y Unicaja ha manejado los tiempos con distancia de dos puntos (12-14, 13-15 y 17-19), pero la concesión de error, que ha sido poco significativo en el cómputo de partido, ha conducido al mano a mano antes citado (20-20 y 23-23), con dos bolas de set para el 24-26 final.

Fran Ruiz ha salido al saque en el momento clave y para cerrar la manga se ha dado pista a Fran Iribarne para reforzar el bloqueo, siendo Almansa el que, de bloqueo precisamente, ha dado el 2-0 muy trabajado. Restaba por ver si el ánimo y las fuerzas locales iban a verse mermadas para discutir la tercera manga como la segunda, teniendo Rubén Lorente a todos sus compañeros menos Parres en la decena de puntos llegados a ese momento. Monfort ha apretado el acelerador (3-7), y tras una recepción estratosférica de Álex Fernández se ha sabido que no se había perdido la concentración. Ha tirado de los suyos Toufik Mahdjoubi, argelino ex de Melilla, pero no los suficiente para frenar a Fayola y Almansa (17-25).

UBE L’Illa Grau (0): Óscar Prades (6), Carlos Mora (-), Daniel Mata (3), Mabiala (5), Dos Santos (3) y Kukartsev (9), más Alejandro Blasco (líbero). También jugaron Toufik Mahdjoubi (6), Kamenov (1), Agustín Giménez (1) y Costache (líbero).

Unicaja Almería (3): Javi Monfort (15), Rubén Lorente (1), Borja Ruiz (12), Manu Parres (2), Jorge Almansa (14) y Fayola (18), más Álex Fernández (líbero). También jugaron Fran Ruiz (-) y Fran Iribarne (-).

Parciales: 14-25 (21’), 24-26 (28’) y 17-25 (21’).

Árbitros: José Luis Arrarte (Valencia) y Antonio Martínez (Valencia).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Superliga 2018-19 disputado en la Ciutat Esportiva de Castellón ante unos 300 espectadores.