El Numancia vuelve a ser el Numancia y gana 2-0 al Tenerife

El Numancia volvió por sus fueros, con un gran partido en Los Pajaritos. Dominó al Tenerife desde el principio, con entrega, sacrificio y fútbol. Los goles llegaron en la segunda mitad, pero los de López Garai mostraron de nuevo una gran imagen en casa. Los porteros tuvieron su cuota de protagonismo con grandes intervenciones. Diamanka y Guillermo marcaron en un duelo que satisfizo y tranquilizó a la afición y que le sirve al Numancia para alejarse del descenso.

FICHA TÉCNICA Numancia: Juan Carlos; Markel, Atienza, Escassi, Marc Mateu; Kako Sanz (Larrea, m. 60), Diamanka, Fran Villalba; Yeboah (Noguera, m. 78), Guillermo (Higinio, m. 88) y Oyarzun. Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Jorge Saenz, Alberto, Carlos Ruiz (Nano Mesa, m. 57), Camille; Acosta (Naranjo, m. 57), Undabarrena, Luis Milla; Suso (Joao, m. 75) y Malbasic. Goles: 1-0, m. 49: Diamanka; 2-0, m. 72: Guillermo. Árbitro: Areces Franco (Comité Asturiano). Sin tarjetas amarillas. Incidencias: 3.191 espectadores en Los Pajaritos, con más de una veintena de aficionados del Tenerife. La atleta soriana Marta Pérez (vigente campeona de España en los 1.500 metros) realizó el saque de honor con motivo del nombramiento de Soria como Ciudad Europea del Deporte 2019.

Enchufado salió el Numancia al terreno de juego, convencido de no repetir lo de las últimas dos jornadas (en Las Palmas y Maálaga), encajando gol en el primer minuto. Con el paso del tiempo fue asentándose en el terreno de juego, moviendo la pelota, con suficiencia ante un Tenerife pertrechado atrás, con una defensa de 5 hombres y esperando la inspiración de Suso y Malbasic en ataque. Pero el Numancia no concedía ni una y empezó a acercarse a la meta chicharrera. Tras un saque lejano de falta de Oyarzun al que no llegó Diamanka, Guillermo y el propio Diamanka tuvieron dos ocasiones muy claras: en la primera el vasco no acertó a rematar tras un buen pase de la muerte de Yeboah, y en la segunda el senegalés buscó la escuadra pero Dani Hernández despejó a córner. Siguió llegando el cuadro soriano, sobre todo con continuas incursiones por la izquierda de Mateu y Oyarzun. Dani Hernández despejó a córner un cabezazo de Guillermo y luego atrapó otro testarazo forzado de Atienza. El Tenerife tuvo su primera ocasión a los 24 minutos con una falta lateral que peinó Acosta fuera. Y el Numancia a lo suyo: un cabezazo flojo de Yeboah, otro remate desviado de Diamanka ras un genial pase bombeado de Villalba y otro disparo de Oyarzon repelido por la defensa a córner. Además, Dani Hernández mereció la amarilla por una entrada a Yeboah cuando el ghanés se escapaba en velocidad por el costado del área. Otra falta lejana del Tenerife con remate desviado de Jorge cerró el primer acto, con pitada para el colegiado desde la grada soriana.

Aunque salió más firme el Tenerife tras el paso por vestuarios el Numancia frenó el ímpetu canario con un gol: Una buena jugada del cuadro rojillo terminó con un centro de Mateu desde el costado izquierdo que cabeceó con todo Diamanka a bocajarro. Aún tuvo un par de acercamientos el Numancia, pero el cuadro chicharrero reaccionó con los cambios de Oltra: dos delanteros al campo, Naranjo y Nano Mesa, por un central, Carlos Ruiz, y un centrocampista, Acosta. Naranjo sacó una espectacular falta que despejó Juan Carlos, el rechace le cayó a Camille, que se topó con el cancerbero rojillo. Y por tercera vez apareció Juan Carlos para despejar una vaselina de Nano Mesa. Pero también apareció Dani Hernández para despejar un zapatazo de Oyarzun y el posterior de Guillermo, a bocajarro, que no supo acertar a bocajarro. El partido se ponía interesante y espectacular, con muchas alternativas de un lado a otro, sin dominador claro. En una falta lateral de los rojillos, Escassi cabeceó, la tocó Dani Hernández, la pelota golpeó en el larguero y pudo botar dentro. La jugada siguió, el rechace le cayó a Larrea, pero el portero visitante despejó el zapatazo del madrileño. Al poco, una buena arrancada de Oyarzun, que interceptó un pase desde la defensa canaria, dejó a Guillermo solo ante el portero y esta vez no perdonó. Mazazo para el Tenerife, que se achicó de nuevo. El Numancia, controlaba sin apuros, salvo por una incursión de Joao por la derecha con disparo desviado y, ya en el descuento, con otra buena parada de Juan Carlos en una falta lateral que remató Jorge Saenz. También pudo marcar Higinio, que no acertó ante Dani Hernández a centro de Oyarzun.