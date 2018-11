Comercio Córdoba presenta alegaciones para evitar la construcción de un nuevo parque comercial en la carretera de Palma

La Federación de Comercio Córdoba presentará alegaciones al proyecto de construcción de un nuevo centro comercial en la carretera de Palma, junto a Leroy Merlín. Desde Comercio Córdoba se considera que un nuevo emplazamiento comercial de este tipo afectaría gravemente al pequeño y mediano comercio de la ciudad. Por este motivo, tratarán de paralizar este proyecto que ya presentó hace varias semanas el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García.

Así lo ha confirmado el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, quien indicó a la Ser que "hemos presentado alegaciones al proyecto que se anunció hace un mes y medio por parte de la Gerencia de Urbanismo sobre un centro comercial que se pretende instalar en la carretera de Palma del Río. Estas alegaciones están bastante fundadas y muestran que hay motivos más que sobrados para paralizar esta actuación, una actuación que afectaría gravemente a un sector vital para la el empleo en la ciudad de Córdoba, como es el sector del comercio de cercanía", afirmó Bados.

Este futuro parque comercial se denomina Los Patios de Azahara y ocuparía una parcela de 23.000 metros cuadrados. En Comercio Córdoba están convencidos de que no habrá licencia para este proyecto. En estas alegaciones se explica que la parcela elegida tiene licencia comercial desde 2009, ya que en ese lugar había previsto construir un centro de ese tipo que no se llegó a ejecutar. Desde entonces ha habido tres prórrogas. La última expira en 2019. Según Comercio Córdoba, este periodo de prórrogas no puede ser superior a diez años, que se cumplirán el año que viene. Si en ese plazo no se han ejecutado las obras, la licencia quedará sin efecto. A partir de ahí, se necesitaría una innovación urbanística, según explican en la Federación de Comercio.