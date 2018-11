Córdoba acoge la Escuela Federal de Izquierda Unida

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, tiene claro que Adelante Andalucía saldrá a ganar las elecciones del 2 de diciembre en Andalucía, sin pensar en ningún tipo de pacto de futuro con el PSOE, pero sin descartarlo del todo. "El objetivo de Adelante Andalucía es gobernar y ganar las elecciones. Las encuestas plantean diferentes escenarios, pero no dejan de ser instrumentos, que también pueden ser performativos, pero que no son definitivos. Susana Díaz también se esperaba que ganaría las primarias del PSOE y finalmente no lo hizo. No cierro ninguna opción pero la que nosotros contemplamos es la de ganarnos la confianza del mayor número de andaluzas y andaluces posible precisamente para ganar las elecciones y transformar Andalucía. Ése es el único escenario que ahora mismo se puede contemplar y lo demás son futuribles que ahora mismo no se pueden resolver", señaló Garzón, en la inauguración de la Escuela Federal de Izquierda Unida, celebrada durante todo el fin de semana en el Jardín Botánico de Córdoba.

Garzón afirmó que "Andalucía tiene que ser una voz clara en defensa de un modelo alternativo de país. Una República Federal donde Andalucía vuelque todo su bagaje, su historia y lo mejor de su tradición histórica para dar una alternativa que no pase ni por el independentismo, ni por la insolidaridad, sino sencillamente por la solidaridad entre los pueblos y las familias trabajadoras", comentó Garzón.

El número dos en la candidatura de Adelante Andalucía y coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, aseguró que "hay alternativa al gobierno de Susana Díaz, un gobierno que no ha hecho absolutamente nada y que ha sido irrelevante desde el punto de vista político. Si uno analiza en las cosas concretas de las gestiones del Gobierno andaluz, todo son deterioros y todo son errores de gestión y deficiencia en los servicios públicos. Es un gobierno absolutamente agotado", concluyó Maíllo.