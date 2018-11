Jose Antonio Nieto: "No hay más opción que el PP para liderar el cambio político en Andalucía"

El Partido Popular cordobés también entra en precampaña. La Puerta del Puente y el entorno de la Mezquita Catedral sirvieron de marco para la puesta de largo de la candidatura cordobesa para las elecciones andaluzas y para que Jose Antonio Nieto dejara un mensaje sobre la necesidad de cambio político en Andalucía. "En nuestra provincia hay necesidades de cambio y espero que se manifiesten el 2 de diciembre. Mucha gente nos pregunta qué ocurre en esta tierra que impide que haya alternancia. Queremos que se dé la oportunidad de cambiar la forma de gestionar los recursos públicos en nuestra comunidad. Queremos que el PP lidere ese cambio porque no hay otra opción. Cuando al PSOE se le podía haber planteado pasar a la oposición y dejar de pisar moqueta, tuvo muletas que le permitieron seguir. Primero fue el PA, que ya no existe; luego IU, cuyas siglas no se presentan a estas elecciones; y ahora Ciudadanos, pero me temo que será un partido que tenderá a desaparecer porque los andaluces castigan a quienes no permiten la alternancia. Nosotros nos atrevemos a que ese cambio se produzca", afirmó Nieto, quien agradeció a Pablo Casado, Juanma Moreno y Adolfo Molina su regreso a la primera línea política.

El presidente provincial, Adolfo Molina, aseguró que "ésta es la candidatura del cambio y de la ilusión. Solo el PP garantiza el cambio al que queremos llegar los andaluces y andaluzas. El PSOE juega con las ilusiones de los cordobeses, prometiendo cosas que nunca cumple.Nuestra candidatura tiene una media de edad de 39 años", sentenció Molina.