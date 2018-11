Un banquillo desierto

El banquillo del Deportivo ante el Oviedo amenaza con ser un solar. El próximo sábado se verá un espacio desangelado tras las expulsiones en el partido de ayer ante Las Palmas. En el encuentro de ayer Natxo González completó su segundo partido de sanción, y por lo tanto, volverá a su lugar habitual ante los ovetenses el próximo sábado.

Por contra, los blanquiazules perderán tanto al segundo entrenador, Bernardo Tapia, como al preparador de porteros, Yvan Castillo. La redacción del acta del partido de ayer deparó la sorpresa de la expulsión de Castillo tras el gol del empate de Duarte. Según el colegiado, el preparador de porteros habría invadido el terreno de juego durante la celebración del gol "dirigiéndose al banquillo contrario realizando gestos ofensivos". También fue expulsado el técnico local Manolo Jiménez luego de ver la segunda amonestación tras esa jugada.

Anteriormente fue Bernardo Tapia el que enfiló el túnel de vestuarios de manera anticipada, tras "dirigirse al banquillo contrario realizando gestos ofensivos y encarándose con el entrenador adversario". En la rueda de prensa posterior al partido, Bernardo Tapia explicó la situación vivida. "Me es la sensación que el mister rival dice algo a nuestro jugador (Carles Gil) y voy a defenderlo. No ha habido insultos. Ha sido un momento de calentón". Una versión diferente a la ofrecida por el entrenador local: "Cuando un persona viene desde la distancia a pelearse, me entristece. Solo estaba conversando con Carles Gil de fútbol".

Con las dos expulsiones de ayer, el conjunto coruñés acumula ocho en lo que va de campaña: cinco a futbolistas y tres a miembros del cuerpo técnico.