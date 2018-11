David Bauzá: "He sentido vergüenza ajena"

El técnico del C. D. Eldense, David Bauzá, tras perder (3-1) en la ciudad deportiva de San Vicente del Raspeig ante el Jove Español, ha comparecido cariacontecido en la sala de prensa para, en principio, reconocer que su equipo no había hecho buen partido porque “hemos estado bien hasta el empate y después hemos entrado en el juego de ellos” aunque donde más hincapié ha hecho ha sido en “las circunstancias del choque”.

Bauzá ha dicho estar “muy, muy enfadado, pero no con los jugadores sino con lo que ha rodeado el partido” lamentando que “no se ha jugado absolutamente nada y nos hemos empezado a ofuscar”. El entrenador del Eldense es consciente de que “El Jove está en su derecho de tirarse al suelo y de que no se juegue nada, ni un solo minuto y eso me da muchísima rabia”.

David Bauzá, entrenador del Eldense / Cadena SER

El técnico deportivista ha ido más allá al señalar que “un jugador del Jove, Cobo, metiéndose con nuestro banquillo sabiendo la tensión que estábamos viviendo en esos momentos” añadiendo que “sinceramente, lo que hemos vivido en los últimos veinte minutos, no es fútbol ni es nada y he sentido vergüenza ajena de ver cómo un mismo jugador caída cuatro veces seguidas al suelo y me voy cabreadísimo con las circunstancias del partido”.

Después de reprochar a sus futbolistas que hubieran regalado el primer gol, David Bauzá asegura que “nosotros no estamos preparados para esto porque en eso no somos buenos” enfatizando en el reproche a los futbolistas del Jove Español señalando que “se ha liado y en el descanso casi matan al árbitro en el túnel de vestuarios y he pensado que iba a expulsar a cuatro porque ¿cómo se le puede hablar así al árbitro? Por eso me voy cabreadísimo”.

David Bauzá está convencido de que “a raíz de la expulsión de Arthur, el árbitro ha empezado a pitar distinto” y le reprocha que hubiera sido permisivo con la pérdida de tiempo de los locales “porque incluso en los siete minutos de prolongación que ha dado, no se ha jugado ni uno”.