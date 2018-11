El director insular de Agricultura dice que Ibiza produce aceite "de primera calidad"

Más de 70 personas han participado en la ruta del aceite de Eivissa, un recorrido a través del tiempo que se ha iniciado en el trull de Can Pep de Sa Plana y ha continuado en la almazara moderna de Sant Joan, donde los asistentes han podido catar aceite de hace un año y comparar con el fresco de la cosecha actual.

El director insular de Agricultura, Vicent Tur, ha agradecido a los asistentes su interés en esta actividad, organizada por el Consell d’Eivissa y Pimeef en el marco de las jornadas gastronómicas de otoño.

Tur ha destacado que “con esta ruta celebramos que el aceite de Eivissa ya forma parte del catálogo de alimentos tradicionales de Baleares. Venimos de una economía de subsistencia, en la que el aceite era un producto básico en la forma de vida de la isla. En la actualidad se está produciendo un aceite de primera calidad y queremos agradecer el consumo de un producto de la tierra, con el que además estamos contribuyendo a conservar el paisaje y el medio ambiente de Eivissa”.

En la visita al trull de Can Pep de Sa Plana también ha participado Mariola Gómez, técnica del laboratorio Unaproliva de Jaén, experta conocedora del aceite de la isla, ya que realiza controles de calidad en colaboración con la Agrupación del Olivar desde hace cinco años.

Gómez se ha mostrado muy sorprendida al ver el antiguo trull en funcionamiento: “Yo no he visto ninguno de estas características en funcionamiento en España. Hoy en día, es algo que puedes ver en museos, pero no en activo. Estamos hablando de un trull de época romana, en el que puede haber piezas del siglo I antes de Cristo. En concreto, tiene un tipo de prensa que se usaba del siglo I al siglo IV después de Cristo. Es algo muy llamativo, y casi diría único en España, ver cómo se mantienen tan bien conservadas almazaras tan antiguas como ésta en Eivissa”.

Catalina Prats, del trull de Can Pep de Sa Plana, ha dado la bienvenida a los participantes en a la XIII Festa de s’oli y ha explicado que la última reforma importante del trull data de 1.890 y que fue su padre quien decidió llevar adelante esta celebración popular: “El quería que no se perdiera esta fiesta tan tradicional, que los niños lo vivieran y los jóvenes pudieran también disfrutarlo. Además, hay mucha gente de la isla que no ha visto nunca cómo funcionaban estos trulls antiguos”.

También hubo visita a la almazara de Sant Joan, donde el presidente de la Agrupación del Olivar de Eivissa ha explicado que “el año pasado se molieron 242 toneladas de aceite y toda la producción se vende en la isla”. Mariola Gómez ha añadido que “después de cinco años realizando el control de calidad de las almazaras de la Asociación, hemos notado una evolución muy positiva en la calidad de los aceites de Eivissa. Son muy complejos, con muchos matices y llama mucho la atención que abres botellas de la isla y notas los aromas de romero, tomillo o hinojo. Son aceites con características propias y diferenciadas de cualquier otro y un nivel muy alto que puede competir con otros aceites a nivel nacional”.

La próxima actividad en el marco de las jornadas gastronómicas de otoño es el taller de repostería tradicional dirigido a niños, que se celebrará el domingo 11 de noviembre en Es Graner de Can Coves.