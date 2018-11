0-0 Justo empate en Can Misses

La UD Ibiza no ha podido mantener la inercia ganadora, aunque lo ha intentando hasta el último suspiro, ante un Linense muy físico, que dio una excelente imagen, fue mejor en la primera parte y siempró dio sensación de peligro.

Ya se sabe que si algo funciona, lo mejor es no tocarlo. Por tercera semana consecutiva Palop ha elegido al mismo once inicial y ha planteado el mismo esquema para alargar la racha de victorias. Continuidad y confianza en una idea para hacer de lo bueno algo todavía mejor.

Pero el arranque de partido no aventuraba nada bueno. La Balonpédica Linense no vino a encerrarse a Can Misses. Con una presión alta dificultaba la creación de los locales y el balón rondaba más el área local que la visitante. Solo se había jugado un minuto cuando Carrascó remataba un córner y obligaba a Alex a intervenir por primera vez. A los 10, un disparo de Pirulo lo tenía que desviar a corner el portero ibicenco y poco después los andaluces no se adelantaron en el marcador de milagro de milagro. En una jugada ensayada, bien ejecutada, en un lanzamiento de esquina, el balón le quedó franco a Pierre en el área pequeña y su remate golpeó en Ahmed que estaba en boca de gol en pugna con un defensa del Ibiza. La pelota acabó saliendo por la línea de fondo.

La movilidad de los delanteros del Linense hacía sufrir a la zaga local, sobre todo por las dos bandas, aunque siempre surgía Gonzalo para apagar fuegos.

Hubo que esperar 27 minutos para ver una acción clara de peligro en el área visitante. Una excelente maniobra de Rodado dejando el balón a Javi Serra, que tras un control orientado disparó con mucha intención con la izquierda, y el balón que se colaba pegado al palo fue desviado a córner por Javi en una gran intervención.

Pero a pesar dem esa acción el control del partido era visitante. Mejor posicionado, buscando ensanchar el campo por las dos bandas y negando espacios para que el ibiza pudiera salir a la contra aprovechando la rapidez de sus dos delanteros. El centro del campo era territorio minado para los locales, que nunca se encontraron cómodos ni podía disfrutar de posesiones largas, ante un rival que tenía siempre superioridad en la zona de creación, sabía lo quería hacer y lo interpretaba a la perfección.

El juego se igualó algo más en la recta final del primer tiempo, aunque sin jugadas claras de peligro y se llegó al descanso con la sensación de que los visitantes habían sido mejor a los puntos.

En la segunda parte el guión apenas cambió. Nada más reanudarse el choque, Gonzalo era amonestado tras cometer una falta sobre el chispeante Ahmed en las inmedidaciones del área ibicenca, pero la jugada se resolvió sin consecuencias.

El choque fue más de ida y vuelta. Apenas se elaboraban las jugadas y uno y otro equipo buscaba llegar cuanto antes a la portería contraría. Pero a veces se confunde la rapidez conduce a la imprecisión y el juego se hizo mucho más errático.

Palop buscó más control en el medio campo en el minuto 63, dando entrada a Riverola por Núñez, porque el Ibiza seguía teniendo problemas para llevar las riendas del encuentro.

El juego se embarulló con varias acciones que acabaron con amonestación en los dos equipos y las oportunidades de gol brillaban por su ausencia.

El entrenador local apostó por Borriello para los últimos 20 minutos en sustitución de Rodado que no pudo brillar ante la fornida defensa visitante. En su primera acción vio amarilla por golpear a un defensa. En ataque apenas participó en las jugadas de su equipo.

También movió el banquillo el Linense buscando refrescar el equipo y Palop se jugó la última carta de Armenteros en sustitución de Chavero, poco inspirado aunque siempre lo intentó.

Con las modificaciones y el cansancio llegaron las ocasiones más claras. Primero los visitantes en un lanzamiento de falta con un balón franco para Sana que disparó alto. Después los locales en un saque de esquina que acabó despejando un zaguero visitante cerca de la raya de gol. Con el tiempo apunto de cumplirse Javi Serra pudo dar los tres puntos al Ibiza, pero su disparo a bocajarro se volvió a encontrar con el portero Javi para mandar el balón a saque de esquina.

La emoción se manutvo hasta el final, pero el partido acabó como empezó. El Ibiza sumó un punto que puede dar por bueno, por las complicaciones que generó el Linense durante todo el encuentro.