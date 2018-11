El Guada, con orden y disciplina táctica, logra su primera victoria en liga

CORIA CF 1 - CD GUADALCACÍN 2

El C.D Guadalcacín logró en Coria su primera victoria de la temporada. No mereció perder el jueves, donde se empezó a ver el cambio del equipo que entrena Jesús Mendoza: orden, disciplina sobre el terreno de juego y pelea sin escatimar en el esfuerzo.

Y es que en efecto, el Guada completó un buen partido en el estadio del Guadalquivir, nunca le perdió la cara al encuentro y en defensa ha ido creciendo en las últimas jornadas hasta dar el nivel que ofreció en Sevilla. Muy pronto marcó el Guada. Apenas habían transcurrido once minutos cuando un desborde por la banda de Chato acababa con su centro al corazón del área, se resbaló al tratar de despejar un defensa y David Piñero no desaprovechó el regalo para adelantar a su equipo en el marcador. Antes de esta jugada, Espada en un duro lanzamiento probó a Lebrón, que despejó con apuros a córner.

El orden táctico y la férrea defensa con el 0 a 1 en el marcador, resultaron claves en el desarrollo del encuentro. Los ribereños con el paso de los minutos empezaban a precipitarse al no encontrar espacios para flanquear la última línea de los jerezanos. A pesar de todo no bajaron los brazos y fruto de su insistencia a punto estuvo de igualar el encuentro antes del descanso, cuando David Feito en una doble acción pudo lograrlo. Primero, en un duro disparo desde la frontal del área que obligó a lucirse a Lebrón. Luego, en una jugada personal en la que se marchó de dos contrarios y vio cómo el guardameta jerezano volvía a desbaratar una clara ocasión de gol.

En la reanudación del partido, las cosas poco iban a cambiar. Seguía dominando el Coria CF, pero el Guadalcacín se defendía con gran orden, sabedor de que el crono corría a su favor. Pero con el equipo sevillano volcado llegaría el segundo gol del partido. Una indecisión defensiva terminaba con el balón suelto que aprovechó Fran Jiménez para batir de cabeza en el minuto 70 a Isco. Se vaciaban los sevillanos, pero no encontraban premio a su insistencia en jugada hilvanada. Sólo de penalti consiguió meterse en el partido y albergar alguna esperanza de al menos empatar el encuentro. Espada no fallaría desde los once metros, pero apenas quedaba tiempo para más y el colegiado decretó el final de la contienda.

El CD Guadalcacín logra así su primera victoria de la temporada, que debe servir para ganar en confianza y creer siempre que el esfuerzo suele tener recompensa.

CORIA C.F: Isco, Mario Begines, David Feito, Maristany (Pedro Chacón, 61´), Redondo, Iván Martín (Pedro Jiménez, 75´), Palacios (Dani Romero, 69´), Pavón, Espada, Gonzalo y Migue Sánchez.

C.D. GUADALCACÍN: Lebrón, Alberto, Chato, Rosales, Diego Galiano, Luis Castillo, Pablo Pérez, Pulido (Fran Jiménez, 67´), David Piñero (Juandi, 81´), Juanjo (Parada, 89´)y Pancy.

Árbitro: Narváez de Vera (Córdoba). Amonestó a los locales Gonzalo, Iván Martín, Pavón, Cepeda y Joaquín Benítez. Por parte visitante, vieron cartulina amarilla Parada, Pablo Pérez, David Piñero, Fran Jiménez, Chato, Pulido y Juanjo.