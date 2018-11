El Linares Deportivo mantiene su hegemonía en el campo de Linarejos

No conoce la derrota el Linares Deportivo en casa, tampoco el empate. Gran racha la que vive el equipo de Juan Arsenal como local en un estadio donde, todavía, ningún equipo ha conseguido siquiera marcar un gol. El trabajo que está realizando en su feudo es digno de alabar, dominando en todo momento a los rivales y, hasta la fecha, haciendo disfrutar a los aficionados. No en vano, los azulillos no se están mostrando todo lo fuertes que debieran en las segundas partes. Al menos, así está sucediendo en los últimos encuentros (incluida la reciente salida al campo del Mancha Real).

Hoy, ante el Torreperogil, le bastó con muy poquito para, una vez matado el partido en el primer tiempo, dormir y dejar pasar el reloj ante un oponente que se fue desinflando poco a poco. Volvieron los pitos un día más en esa segunda mitad, pese a que la contienda estaba resuelta con los goles de Barba (21' y 40') y Beda (85'). Linarejos, como ya se sabe, siempre es una plaza exigente.

Lopito, guardameta del Linares Deportivo, no tuvo nada de trabajo ante un Torreperogil que no estuvo mal en defensa, excepto en errores puntuales y hasta que Paco Berja, portero visitante, se marchó lesionado. Tampoco fue de ayuda para el conjunto de Antonio José García Muñoz "Torres" la lesión de Pocho, que abandonó el campo en el primer tiempo. Contratiempos que, añadidos al buen hacer azulillo en el primer periodo, declinaron la balanza a favor de los linarenses. Fue superior el Linares en la primera parte, resolvió y en el segundo tiempo le bastó con no perder el balón. Del partido poco más se puede comentar porque el segundo acto aburrió de lo lindo.

EL REGRESO DE TORRES A LINAREJOS

Fue un día especial para muchos linarenses y viejos integrantes del club minero. Era su vuelta a Linarejos y el público los trató con mucho cariño. Precioso fue el detalle de Bauti y Miguel Navas (en nombre de todo el equipo) al depositar un ramo de flores para honrar la memoria del que fue su compañero, Fran Carles. Sin duda, para el entrenador del Torreperogil también fue una jornada distinta. El entrenador con mejores registros y que mayores éxitos ha proporcionado hasta la fecha al Linares Deportivo, Torres, expresaba su gratitud por el recibimiento y tenía estas palabras de afecto para aquellos y aquellas que aún le siguen recordando. Es historia del fútbol de la ciudad y la parroquia azulilla así lo entiende.

Ahora toca pensar ya en el próximo rival, el CP Almería. El equipo de Juan Arsenal, una semana más, mantiene su posición en la zona de ascenso como tercer clasificado, a dos puntos del líder, el CD "El Palo".