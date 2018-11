El Conecta Balear Manacor suma su cuarta derrota en la Superliga Masculina

El ConectaBalear CV Manacor le toma el pulso y la táctica a la Superliga pero no logra llevarse los tres puntos a casa. Ayer encajó su cuarta derrota por 3-0 ante el Río Duero Soria, pese a que los dos primeros sets fueron ajustados y a punto estuvo de lograr el empate en el segundo. El equipo de Jaume Febrer tuvo dificultad para conectarse en el primer set, con errores en defensa y recepción. Sin embargo, en el segundo set demostró una mejora notable en ataque y defensa así como una mayor cohesión interna del equipo. La suerte sin embargo, no se puso tampoco de la parte del equipo manacorí en este caso.

Los insulares tenían ayer una ocasión para llevarse los tres puntos a casa, ganar su primera victoria y saborear la tan necesitada confianza en este estreno de Superliga. La suerte y los aciertos pero, no estuvieron de su parte y el equipo se fue a casa con la sensación de estar dando tímidos pasos positivos, aunque los resultados siguen sin entrar en el marcador. El entrenador Jaume Febrer realizó ayer algunos cambios en la escuadra manacorina, optando por nuevas incorporaciones en la pista. Sin embargo, en el tercer set los de Manacor ya no lograban remontar al tiempo que el Rio Duero Soria iba mostrando cada vez mayor seguridad y efectividad en bloqueo y ataque.

El entrenador Jaume Febrer afirmó al término del partido que “en ningún momento hemos entrado a jugar en serio, pese a la mejora en el segundo set, donde hemos tenido una oportunidad que no hemos sabido aprovechar”. Se mostró crítico con el servicio y el ataque de su equipo al considerar que “no hemos creado peligro ni hemos sido capaces de cerrar los puntos y ello nos ha condenado. Hemos fallado demasiado en la recepción al principio, no pudiendo atacar de forma correcta y no hemos sabido mejorar estas situaciones adversas que han hecho que el partido se nos escapara”.

Ambos equipos necesitaban ayer una victoria para escaparse del farolillo rojo y de la mala racha del comienzo de la Liga de Oro, y es evidente que el ConectaBalear partía con desventaja al jugar fuera de su feudo protector y llevar la camiseta de equipo debutante. Los jugadores deberán continuar mejorando su defensa y ataque y cerrar algunos fichajes a la espera de saborear los éxitos tan necesitados en este momento.