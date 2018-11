El Eibar remonta al Alavés en un derbi loco

El Eibar se llevó el derbi vasco de Ipurua contra el Alavés en un partido loco, en el que pasó de todo, y en el que ambos equipos acabaron exahustos, después de una batalla muy exigente. Salió mejor parado de esa lucha el equipo local, el Eibar; que creyó hasta el final en la remontada; pero quien dio primero fue el Alavés, con un tempranero gol de Manu García. Esta vez, los babazorros probaron de su medicina, al recibir el gol de la remontada final en el tiempo de descuento. Ya es el segundo partido consecutivo en el que lo sufren, como ya les pasara en copa contra el Girona. Hasta entonces, habían sido ellos los que habían aprovechado el tramo final de los partidos para hacerse fuertes.

De todas maneras, entre el gol de Manu y el de Diop pasaron 85 minutos en los que el derbi vasco de Ipurua se volvió literalmente loco. Primero, la expulsión de Duarte, en una entrada que el colegiado había decretado penalti, pero el VAR le corrigió acertadamente. La falta había sido fuera. Pero Orellana casi la enchufa, mandando el balón a la madera. Abelardo se veía obligado a mover ficha, por jugar en inferioridad y por la lesión de Tomás Pina. Empezaba para el Alavés un partido muy duro, pero en el que parecía encontrarse cómodo, con gran esfuerzo de todos sus jugadores. El Eibar acabó agobiando al conjunto vitoriano en la recta final de la primera parte. Peña encontró una autopista por su banda, y la presencia arriba de Charles, que había salido por Escalante en otro cambio de guión de Mendilibar, le daba más mordiente a los armeros. Pero no lo aprovechaban.

En la segunda parte, se esperaba que el Eibar diera un paso al frente. Y lo dio, pero curiosamente fue el Alavés quien estuvo más cerca del segundo gol, con varias contras a las que sólo les faltó el último pase. Y entonces llegó la segunda expulsión del partido. A Pablo De Blasis. Roja directa por una entrada feísima y evitable por detrás. Fue el VAR quien advirtió al colegiado de la circunstancia. Otra vez estuvo acertado el videoarbitraje. El partido se convirtió entonces en un correcalle del que parecía que no iba a sacar nada en claro ninguno de los dos equipos. Hasta que apareció Cucurella en acción para servir un buen balón a Jordan, que no lo desaprovechaba.

Con el empate, muchos podrían pensar que ambos equipos se podrían conformar. Pero estaba tan abierto el partido que la sensación era que no iba a terminar en tablas. Y no lo hizo. El Alavés empezó a acusar el tremendo esfuerzo de jugar casi todo el partido con un jugador menos, y el Eibar aprovechó su inercia del empate para insistir. Y tanto creyó que Pape Diop logró el gol de la victoria en el descuento, una remontada plena de fe y de corazón, más que de cabeza. Porque para entonces ni Eibar, ni Alavés estaban para pensar, sólo para luchar hasta el pitido final. Y con el final llegó la alegría armera y la desesperación babazorra, que no veían premiado su esfuerzo. Así se cuenta la historia de este derbi de locos que se quedó en Eibar.