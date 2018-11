Oportunidad perdida

El Delteco GBC perdió una gran oportunidad para seguir acercándose a la permanencia en Santiago de Compostela. Perdió, 88-82, a pesar del buen partido que realizó, manteniendo el paso adelante de su columna vertebral, y mejorando sus porcentajes de acierto. Es una bala menos que tiene para pensar en la salvación. Esta vez la defensa estuvo peor, pero luchó como un jabato en ataque. Con todo, el alto acierto de Obradoiro en ataque y el bajón que dio en el tercer cuarto le acabaron condenando, y le mantienen en la parte más baja de la tabla, colista con sólo una victoria.

Y todo a pesar de los partidazos que hicieron jugadores como Miquel Salvó y Nevells, con 19 puntos; y la gran aportación de Dani Perez en el puesto de base terminando con 16 puntos. A pesar de todo eso, el Delteco GBC volvió a perder contra un rival que acumulaba cuatro jornadas sin conocer la victoria y que llegaba a la cita en clara dinámica descendente. Pero no fueron capaces de aprovecharlo, porque Obradoiro se rehizo, se recuperó con un león herido y recuperó su mejor versión en tiro. Y así, con un GBC que sigue sin ver claro su camino, la victoria parecía inevitable.

Pero los donostiarras querían aprovechar la moral que les daba la victoria de una semana antes ante Gran Canaria en Illunbe. Era una opción inmejorable para volver a ganar y colocarse con dos triunfos, pudiendo dejar incluso el puesto de farolillo rojo. No fue así, porque su batalla resultó infructuosa. Los detalles, pequeños en este partido, más pequeños si cabe que en otras ocasiones, le volvieron a penalizar. Por ejemplo, no ser regular dentro del partido. Porque el tercer cuarto fue una losa difícil de levantar en el cuarto decisivo. Y porque no puede ser que si se da un paso al frente en ataque, se olvide que hay que mantener la misma seriedad en defensa. Son detalles que penalizan. Y ahora que parece que le ha cogido el pulso a la competición, no se los puede permitir, si quiere seguir luchando por la salvación.