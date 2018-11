Polémica en el Ayuntamiento de Morales del Rey por la construcción de una piscina

La confrontación de Gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Morales del Rey, a cuenta de la polémica desatada por la ubicación de la piscina proyectada en el municipio, está provocando, según reconocen los grupos políticos en liza, serias tensiones vecinales en el pueblo, donde se han recogido más de 400 firmas a favor de la obra.

En ellas y en los informes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se apoya la alcaldesa de Ahora Decide, que gobierna en minoría, para defender el emplazamiento elegido para piscina al lado del río. Pero en el último pleno, los 3 concejales del PP y otra edil no adscrita impidieron con sus votos iniciar el procedimiento de contratación de las obras que, presupuestadas en más de 80.000 Euros financia parcialmente la Diputación Provincial. Unos porque prefieren otra ubicación, otros porque no ven el proyecto necesario. En el aire está la subvención del plan de obras si no se certifican en plazo.

La Alcaldesa, Elsa Fernández., no desiste. Asegura que volverá a llevar a pleno el trámite de contratación, porque cree que el proyecto está por encima de las maniobras electoralistas del Partido Popular.