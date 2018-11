"Si no nos damos prisa perderemos a toda una generación de científicos y eso es dramático"

La Asociación Española de Investigación Sobre el Cáncer entregará esta semana en Valencia el ASEICA Cancer Reserch Award 2018 a la investigadora alicantina Ángela Nieto.

Nieto se muestra "muy contenta" con este premio que ASICA concede cada año a los mejores investigadores en cáncer porque supone el reconocimiento a todo el esfuerzo realizado por el grupo investigador del Instituto de Neurociencias -centro dependiente de la Universidad Miguel Hernández y del CSIC-.

En un país en el que precisamente no sobran los fondos que se destinan a la ciencia, la doctora Nieto asegura que "trabajar en investigación y obtener resultados es un privilegio". Al respecto, considera que los científicos son altamente valorados por la sociedad española y, por ello, pide a la ciudadanía que de un paso más y exija a los políticos una mayor inversión en investigación científica.

Pero, además de mayores fondos, la científica considera que también es necesario una mayor estabilidad en la financiación -que no dependa de los Presupuestos Generales del Estado- y una nueva legislación que permita a los investigadores una gestión más ágil en las contrataciones.

De esta forma, se conseguiría recuperar a muchos investigadores que durante estos años de crisis han tenido que salir fuera de nuestro país. Algo que no considera intrínsecamente negativo. Es bueno que estos científicos salgan de España y se formen, el problema es que no vuelvan. Y al respecto, Nieto asegura que "si no nos damos prisa estaremos a punto de perder toda una generación de científicos y eso es dramático".

Por otra parte, la investigadora considera que la llegada a Alicante de un centro de referencia en la investigación del envejecimiento es una buena herramienta para atraer a científicos de excelencia y junto con otras iniciativas -como el Distrito Digital- empezar a cambiar nuestro modelo productivo.

De la brecha de género en investigación y de su trabajo para controlar los mecanismos que permitan la aparición del cáncer y otras enfermedades, también hemos hablado en esta entrevista con Angela Nieto:

ÁNGELA NIETO

Ángela Nieto es profesora de investigación del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante, presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB) y delegada Científica por España en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular desde 2010. La doctora Nieto es además miembro del Consejo de Directores de la Sociedad Internacional de Diferenciación (ISD) y del Comité Científico Asesor de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).