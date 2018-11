El sector servicios encabeza una subida del paro en octubre del 2,9% en Asturias

El paro subió en Asturias el pasado mes de octubre un 2,9% con respecto al mes anterior, lo que en términos absolutos supone que hay 2.055 personas más desempleadas alcanzando el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado las 72.617 personas.

El dato asturiano del paro registrado vuelve a ser peor al nacional que arroja un incremento del 1,6%.

En cuanto a la lectura interanual, hay en nuestra región 4.983 parados menos ahora que hace un año, lo que supone un descenso de algo más del 6%.

También conocemos hoy los datos de la afiliación a la seguridad social, que indican un repunte mínimo. Finalizado octubre hay en asturias 363.913 personas afiliadas, 239 más que el mes pasado, lo que supone un incremento del 0,07%, mientras que en términos interanuales el incremento es del 0,9% , esto son 3.320 cotizantes más que hace un año.

Desde el Principado la directora del Servicio Público de Empleo asturiano (SEPEPA), Luisa Pérez, achaca la subida del paro en octubre a que se ha alargado la temporada de verano y a que finalizan ahora los contratos de vacaciones del sector del metal. Destaca además que el dato de octubre aunque negativo es el mejor de dicho mes desde 2009.

De acuerdo con esta lectura están en la patronal, el comportamiento es el habitual en este periodo dicen, si bien, añaden que los datos de este mes son peores que los de los dos últimos años. Desde la Federación Asturiana de Empresarios, Marta Álvarez, habla de preocupación porque continúa la tónica de ralentización en el mercado laboral asturiano.

Mar Celemín de UGT Asturias, señala que la bajada interanual del paro que destacan desde el Principado no es un buen dato ya que lo que realmente refleja no es el avance del empleo si no la perdida sistemática de la población activa en Asturias en los últimos años.

Por su parte desde CCOO de Asturias, Úrsula Szlata, destaca el dato del sector en el que más subió el paro en octubre y que tiene que ver con esa ampliación que se señalaba desde el Principado de la campaña de verano, fue el sector servicios, con 1.687 desempleados del total de 2.055 que engrosaron las listas del paro de este mes. Señala que el mercado laboral asturiano no puede depender de este sector tan cambiante y que ofrece además tan malas condiciones laborales.